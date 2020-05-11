VOLEYBOL

Galatasaray Kulübü Voleybol Federasyonunun kararına karşı çıktı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglerin tamamlanmayacağını ve tescil edildiğini açıklarken, Galatasaray Kulübünün bu karara karşı çıktığı öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Türkiye Voleybol Federasyonu, liglerin tescil edildiğini açıklamıştı.

Türkiye Voleybol Federasyonu, liglerin tescil edildiğini açıklamıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nin oynanarak tamamlanmasını talep etti.

Galatasaray Kulübünden TVF'ye gönderilen yazıda, "Gerekli sağlık önlemlerinin alınması kaydıyla Galatasaray Spor Kulübü olarak 2019-2020 sezonunun geri kalan kısmının oynanarak tamamlanmasını talep etmekteyiz. Bu haliyle liglerin mevcut haliyle tescil edilmesine karşı olduğumuzu da bilgilerinize arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı
Voleybol Federasyonu liglerin tescil edildiğini açıkladı

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ liglerin durumunu açıkladı. Başkan Üstündağ liglerin şu anki haliyle tescil edildiğini duyurdu.Federasyon Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Kadın ve erkek liglerimizi şu anki sıralamayla tescil etmeye karar verdik. Küme düşme olmayacak. Aşağıdan çıkacak 4 takımı da Efeler ve Sultanlar Ligi'ne alıyoruz" ifadelerini kullandı.Kararın ortak bir görüşme sonrasında alındığını ifade eden Başkan Üstündağ, bütün kulüplerden yazılı belge aldığını söyledi.Bunun yanı sıra küme düşme olmayacak ve önümüzdeki sezon liglerimizi 16’şar takımla oynayacağız. 2020-2021 sezonununda liglerimizi biraz daha erken başlatarak Eylül ayı gibi yeni sezonu başlatmayı planlıyoruz.&mdash; Mehmet Akif Üstündağ (@makifustundag) May 11, 2020

  • Sarı-kırmızılı voleybol takımları, normal sezonda Efeler Ligi'ni 3, Sultanlar Ligi'ni ise 4. sırada tamamlayarak play-off'a oynamaya hak kazanmıştı.

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