Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlı ekipte kaleci Ertaç Özbir ve kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Ertaç Özbir 4-6 hafta yok

"Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir."

Mustafa Eskihellaç 1-3 hafta sahalardan uzak kalacak

"Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç’ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi."



