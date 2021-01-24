Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlı ekipte kaleci Ertaç Özbir ve kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.
Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;
Ertaç Özbir 4-6 hafta yok
- "Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir."
Mustafa Eskihellaç 1-3 hafta sahalardan uzak kalacak
- "Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç’ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi."