Spor Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyasporda sakatlık şoku
SÜPER LİG

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku

Süper Lig'de bugün sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Yeni Malatyaspor'da Ertaç Özbir ile Mustafa Eskihellaç'ın sakatladığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ertaç Özbir bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı.
Ertaç Özbir bu sezon Süper Lig'de 10 maça çıktı.

Galatasaray maçı öncesi Yeni Malatyaspor'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-siyahlı ekipte kaleci Ertaç Özbir ve kanat oyuncusu Mustafa Eskihellaç'ın sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmada forma giyemeyeceği açıklandı.

Kulüp Doktoru Hakan Ayaz, iki oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı;

Ertaç Özbir 4-6 hafta yok

  • "Kalecimiz Ertaç Özbir, Hatayspor müsabakasında sağ omzuna aldığı darbe sonucu sakatlanmıştır. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda omzunda çatlak tespit edilmiştir. Tahmini olarak 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmektedir."

Mustafa Eskihellaç 1-3 hafta sahalardan uzak kalacak


  • "Futbolcumuz Mustafa Eskihellaç’ın ise Hatayspor müsabakasında aldığı darbe sonucu arka adalesinde zorlanma olmuştur. Yapılan tetkik ve muayene sonuçlarında Grade-1 gerilme tespit edilmiş olup 1-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir.” ifadelerine yer verdi."


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