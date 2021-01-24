Terim'in istediği golcü Nicolai Jörgensen Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile anlaşan Galatasaray'da 3. transfer hedefi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Feyenoord forması giyen golcü oyuncu Nicolai Jörgensen'i istediği belirtildi.

Haber Merkezi 24 Ocak 2021, 09:15 Son Güncelleme: 24 Ocak 2021, 09:32 Diğer