Terim'in istediği golcü Nicolai Jörgensen

Santrfor transferinde Mısırlı Mustafa Muhammed'den olumlu yanıt alamayan Galatasaray, gözünü Hollanda'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların hedefindeki ismin Feyenoord'dan Nicolai Jörgensen olduğu bildirildi.
Ajansspor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nicolai Jörgensen için olumlu rapor verdi. Terim'in kurmaylarına geçen hafta oynanan Ajax-Feyenoord maçında Danimarkalı golcüyü izlettirdiği aktarıldı.
- Nicolai Jörgensen, bu sezon Feyenoord'da 15 maçta oynadı ve 2 gol attı. Hollanda ekibiyle toplam 137 maça çıkan 1.90'lık santrfor, 55 gol atarken 23 de asist yaptı.