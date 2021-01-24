Spor Terimin istediği golcü Nicolai Jörgensen
TRANSFER

Terim'in istediği golcü Nicolai Jörgensen

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ile anlaşan Galatasaray'da 3. transfer hedefi belli oldu. Sarı-kırmızılıların Feyenoord forması giyen golcü oyuncu Nicolai Jörgensen'i istediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
Jörgensen'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Jörgensen'in kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Santrfor transferinde Mısırlı Mustafa Muhammed'den olumlu yanıt alamayan Galatasaray, gözünü Hollanda'ya çevirdi. Sarı-kırmızılıların hedefindeki ismin Feyenoord'dan Nicolai Jörgensen olduğu bildirildi.

Ajansspor'un haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Nicolai Jörgensen için olumlu rapor verdi. Terim'in kurmaylarına geçen hafta oynanan Ajax-Feyenoord maçında Danimarkalı golcüyü izlettirdiği aktarıldı.

  • Nicolai Jörgensen, bu sezon Feyenoord'da 15 maçta oynadı ve 2 gol attı. Hollanda ekibiyle toplam 137 maça çıkan 1.90'lık santrfor, 55 gol atarken 23 de asist yaptı.

Jörgensen'in 39 kez giydiği Danimarka Milli Takımı formasıyla 9 golü bulunuyor.

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