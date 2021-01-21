Beşiktaş'ın en büyük transfer hedefi ortaya çıktı: Hulk ile görüşüyoruz

Beşiktaş, Çin'den ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Hulk için devrede. Mandzukic ile anlaşamayan siyah beyazlıların Brezilyalı forvet oyuncusu ile görüşmelerde bulunduğu ve transferde ciddi ilerleme sağlandığı belirtildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hulk ile bir temasımız oldu, olgunlaşınca bilgisini veririz. Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz" diye konuştu.

Hulk, Çin kariyerinde çıktığı 145 resmi maçta 76 gol attı 54 de asist yapma başarısı gösterdi.

Gelir mi? pic.twitter.com/VfazFcDVAT — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 21, 2021