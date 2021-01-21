Spor Beşiktaşın en büyük transfer hedefi ortaya çıktı Hulk ile görüşüyoruz
SÜPER LİG TRANSFER

Beşiktaş'ın en büyük transfer hedefi ortaya çıktı: Hulk ile görüşüyoruz

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, forvet transferi için taraftarları heyecanlandıran ismi açıkladı. Siyah beyazlıların gündemindeki futbolcu Brezilyalı hücum oyuncusu Hulk.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulk, önceki aylarda Çin kariyerini sonlandırmış ve ülkesine dönmüştü.
Hulk, önceki aylarda Çin kariyerini sonlandırmış ve ülkesine dönmüştü.

Beşiktaş, Çin'den ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Hulk için devrede. Mandzukic ile anlaşamayan siyah beyazlıların Brezilyalı forvet oyuncusu ile görüşmelerde bulunduğu ve transferde ciddi ilerleme sağlandığı belirtildi.

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hulk ile bir temasımız oldu, olgunlaşınca bilgisini veririz. Şartlarımıza uyarsa transferini düşünebiliriz" diye konuştu.

Hulk, Çin kariyerinde çıktığı 145 resmi maçta 76 gol attı 54 de asist yapma başarısı gösterdi.

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