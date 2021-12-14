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Galatasaray Süper Lig'de aradığını bulamıyor

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0'lık skorla kaybeden Galatasaray, ligde son beş karşılaşmada üç puan sevinci yaşayamadı.

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Haber Merkezi DHA
Galatasaray Süper Ligde aradığını bulamıyor
Galatasaray Süper Lig'de 5 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'in 16'ncı haftasında Demir Grup Sivasspor deplasmanına çıkan Galatasaray, rakibine 1-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı takım, lider Trabzonspor'un kaybettiği haftada puan farkını indirme şansını da tepti.

Muslera'dan haber bekleniyor

Galatasaraylılar, Sivas'ta mağlubiyetten daha çok kaptan Fernando Muslera'nın sakatlanmasına üzüldü. Takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan yıldız kaleci, İstanbul'a koltuk değnekleriyle döndü. Diz kapağı ve iç yan bağlarında şüphe bulunan Muslera'nın durumu bugün yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.

Penatı isyanı

Galatasaray'da hakem kararları yine tartışılıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Galatasaray camiası son dönemde sık sık karşıya gelirken, tartışmalı kararlar gerilimi artıyor. Sivasspor maçında da özellikle Mbaye Diagne'nin rakip ceza sahası içerisinde düşürülmesi es geçilirken, taraftarlar bu pozisyona isyan etti.

Yönetimden açıklama bekleniyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve yönetimden de açıklama yapılması ve son dönemdeki kararların üzerine gidilmesi isteniyor. Başkan Burak Elmas, geçen haftadan bu yana sessizliğini koruyor.

5 maçtır galibiyet yok

Galatasaray, Süper Lig'de son 5 lig maçından galibiyet çıkaramadı. En son Gaziantep FK'yı yenen sarı kırmızılı ekip sonrasında 2 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı

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