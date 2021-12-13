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Sivasspor-Galatasaray maçında olay pozisyon

Sivasspor'un Galatasaray karşısında 1-0 öne geçtiği golde büyük tartışma yaşandı. Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda golü atan Fajr ve takım arkadaşları büyük sevinç yaşadı. Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce tepki mesajı atıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivasspor-Galatasaray maçında olay pozisyon
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Sivasspor'un Galatasaray karşısında 1-0 öne geçtiği golde büyük tartışma yaşandı.

Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda golü atan Fajr ve takım arkadaşları büyük sevinç yaşadı.

Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce tepki mesajı atıldı.

İşte yaşanan pozisyon;

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
Görüntü Bein Sports'tan alınmıştır.
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