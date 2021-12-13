Sivasspor-Galatasaray maçında olay pozisyon

Sivasspor'un Galatasaray karşısında 1-0 öne geçtiği golde büyük tartışma yaşandı.
Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda golü atan Fajr ve takım arkadaşları büyük sevinç yaşadı.
Sosyal medyada konuyla ilgili binlerce tepki mesajı atıldı.
İşte yaşanan pozisyon;
Sivasspor, galibiyet paylaşımı görselinde Muslera'nın sakatlık geçirdiği anı ve Fajr'ın gol sevinci yaşadığı anı paylaşmayı tercih etti pic.twitter.com/I9rFAkdBFN
Sivasspor, galibiyet paylaşımı görselinde Muslera'nın sakatlık geçirdiği anı ve Fajr'ın gol sevinci yaşadığı anı paylaşmayı tercih etti pic.twitter.com/I9rFAkdBFN— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) December 13, 2021