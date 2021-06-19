Galatasaray yeni başkanını seçiyor

Ekonomi

Koronavirüs fiyatları uçurdu: Yazlıklar Cote d’Azur’la yarışıyor

Kovid-19 salgınıyla balkonlu, bahçeli evlere yoğun ilgi yazlık bölgelere talebi artırdı. Son bir yılda satılıklar Datça’da yüzde 68, Bodrum ve Kaş’ta yüzde 60 artarken, fiyatlar 165 milyon liraya kadar çıktı. Fransa’nın sahil bölgesi Cote d’Azur’da 11-15 milyon euroya (113-155 milyon TL) lüks villa satın alınabilirken, deniz manzaralı bir daireyi 700 bin euro (7.1 milyon TL), İbiza'da 565 bin euroya (5,8 milyon TL) bulmak mümkün.