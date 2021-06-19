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Galatasaray yeni başkanını seçiyor

Sarı-kırmızılı kulüpte bugün yapılacak seçimli olağan genel kurulda Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık için yarışacak. Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray yeni başkanını seçiyor
Kulübün eski başkanlarından Dursun Özbek dün yapılan divan kurulu başkanlık seçiminde oy kullandı.

Galatasaray Kulübü'nde seçimli olağan genel kurul bugün yapılacak. Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirilecek seçimde sarı-kırmızılı kulüp, 3 yıllığına yeni başkanını seçecek.

Saat 10.00’da başlayacak oy verme işlemi, 15.00’te sona erecek.

Mevcut başkan Mustafa Cengiz’in sağlık sorunları nedeniyle yeniden aday olmadığı Galatasaray’da

Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Eşref Hamamcıoğlu, Burak Elmas ve Yiğit Şardan başkanlık için yarışacak.

Öztürk mor, Özdemir sarı, Hamamcıoğlu yeşil, Elmas kırmızı, Şardan ise gri renkli oy pusulasına sahip olacak.

Genel kurulda rakiplerini geride bırakacak aday, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı olacak. 1905 yılında kurulan ve ilk başkanlığını Ali Sami Yen’in yaptığı sarı-kırmızılı kulüpte geride kalan 116 yılda 37 başkan görev aldı.

Galatasaray Kulübü Başkan Adayları
Galatasaray Kulübü Başkan Adayları

30 sandıkta oy kullanılacak

Seçimde yaklaşık 8 bin 500 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Aidatlarını yatıran ve seçimde oy kullanma hakkına sahip üyeler, Galatasaray Lisesi’ndeki sınıflarda kurulacak 30 sandıkta oy atabilecek.

Oy kullanım alanları, koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenecek. Kapalı alanlarda 6 metrekareye, açık alanlarda ise 4 metrekareye 1 kişi gelecek şekilde sosyal mesafeye ve maske kullanımına dikkat edilmesi sağlanacak.

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