Galatasaray-Yeni Malatyaspor: 1-0

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılılar 45. dakikada Adem Büyük'ün penaltıdan attığı golle 1-0 kazandı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 42'ye yükseltirken, Malatyaspor ise 24 puanda kaldı.

Gelecek hafta Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Malatyaspor ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

Evinde 6 maçtır yenilmiyor

Türk Telekom Stadyum’ndaki lig maçlarında en son Medipol Başakşehir’e kaybeden Galatasaray, bu müsabakanın ardından rakiplerine 3 puan kaptırmadı. Sarı-kırmızılılar, oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet elde ederken, 1 de beraberlik aldı.

Adem Büyük’ten ligde 6. gol

Radamel Falcao’nun yokluğunda Galatasaray’da ilerideki isim olan Adem Büyük son haftalarda attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Yeni Malatyaspor ağlarını havalandıran Adem, ligde oynadığı son 4 maçta 5 gol kaydetti. 32 yaşındaki futbolcu bu sezon Ligde 6, Ziraat Türkiye Kupası’nda 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de 1 gol atarak toplamda 10 gole ulaştı.

Başarılı futbolcu bu sezon Galatasaray’ın en golcü oyuncusu konumunda da bulunuyor. Yeni Malatyaspor maçı öncesinde sarı kart sınırında olan Adem Büyük karşılaşmada sarı kart görmedi. Adem gelecek hafta Fenerbahçe derbisinde Teknik Direktör Fatih Terim’in görev vermesi halinde sahada olabilecek.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Radamel Falcao sakatlığının ardından sahalara döndü. Yeni Malatyaspor maçına yedek başlayan Kolombiyalı golcü, 81. dakikada Adem Büyük’ün yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray, Yeni Malatya'yı Adem Büyük'ün penaltı golüyle 1-0 mağlup etti ve Süper Lig'de 6'da 6 yaptı pic.twitter.com/jpDv3Mzn1j — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 16, 2020

36 bin 553 seyirci maçı izledi

Galatasaray ile Yeni Malatyaspor ile oynanan karşılaşmaya taraftarın ilgisi yüksekti. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakayı toplam 36 bin 553 biletli seyirci izledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına desteklerini sürdürdü. Yeni Malatyaspor taraftarları da deplasman tribünündeki yerini aldı.

Öte yandan mücadelenin sona ermesinin ardından Galatasaray taraftarları gelecek hafta deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçına gönderme yaparak derbiyle ilgili tezahüratlarda bulundu. Maç sonu 3’lüsü ise Emre Akbaba çektirdi.

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Lemina, Seri, Emre, Onyekuru, Feghouli, Adem

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Acquah, Walter, Robin Yalçın, Hafez, Gökhan Töre, Bifouma, Umut Bulut