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Galatasaray zorlandığı Konyaspor maçında Mohamed'in golüyle kazandı

Galatasaray, Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u ağırladı. Sarı kırmızılılar, Mostafa Mohamed'in 4. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray zorlandığı Konyaspor maçında Mohamedin golüyle kazandı
Mostafa Mohamed, ligde 3. golünü Konyaspor'a attı.

Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, puan sıralamasındaki yükselişini sürdürdü.

Nef Stadı'nda yapılan maça hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 4. dakikada yeşil-beyazlı ekibin savunmasındaki hatadan yararlanarak Mustafa Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından bir süre Konyaspor baskısıyla karşılaşan Galatasaray, oyunda dengeyi kurdu. Halil Dervişoğlu, Mustafa Muhammed ve Kerem Aktürkoğlu ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan ev sahibi ekip, farkı açamadı. Net gol pozisyonuna giremeyen Konyaspor da skoru değiştiremeyince devre arasına sarı-kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

İkinci yarıda topa daha çok sahip olan ve baskılı oynayan taraf Konyaspor oldu. Skor avantajını elinde bulunduran Galatasaray, net gol pozisyona giremezken yeşil-beyazlılar da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi. Müsabaka, 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Galatasaray, 9. lig maçında 5. galibiyetini elde etti. İkişer beraberlik ve yenilgisi bulunan sarı-kırmızılılar, puanını 17'ye yükseltti. Üçüncü Beşiktaş ile puanları eşitleyen sarı-kırmızılı ekip, maç fazlasıyla 5. sıraya yerleşti.

  • Bu sezon ilk kez yenilen İttifak Holding Konyaspor ise 14 puanda kaldı.

Ligde son 3 maçını kazandı

  • Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça çıkardı. Ligde 3 ile 6. haftalar arasındaki 4 karşılaşmada galibiyet elde edemeyen Galatasaray, 7. haftadaki Göztepe, 8. haftadaki Çaykur Rizespor ve 9. haftadaki Konyaspor mücadelelerini kazanarak 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Mustafa Muhammed'den gollere devam

  • Galatasaray'ın Mısırlı santrforu Mustafa Muhammed, Süper Lig'de 2 maç üst üste gol attı. Bu sezon resmi maçlardaki suskunluğunu 8. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında 2 gol birden atarak bozan Muhammed, İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de fileleri havalandırmayı başardı. Yeşil-beyazlılar karşısında maçın tek golünü atan 23 yaşındaki santrfor, bu sezonki gol sayısını da 3'e çıkardı. Yeni adıyla Nef Stadı'nda son olarak 27 Şubat 2021'de gol sevinci yaşayan Mustafa Muhammed, 232 gün sonra taraftarı önünde fileleri havalandırdı.

Konyaspor, bu sezon ilk kez yenildi

  • İttifak Holding Konyaspor, bu sezon Süper Lig'de ilk kez mağlup oldu. Galatasaray maçına kadar çıktığı 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 beraberlik alan yeşil-beyazlılar, Trabzonspor ile ligin namağlup 2 takımından biri konumundaydı. Deplasmanda Galatasaray'a yenilen Konya temsilcisi, bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı. Ayrıca Galatasaray karşılaşmasından önce 4 lig maçını beraberlikle bitiren Konyaspor'un kazanamama serisi 5 müsabakaya çıktı.

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