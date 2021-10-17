Galatasaraylı taraftarlar mest oldu: "Mohamed Salah mısın?"

Galatasaray-Konyaspor maçının ilk yarısında attığı çalımlarla dikkat çeken Morutan, sosyal medyada gündem haline geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında rakip yarı sahada Konyasporlu 4 futbolcuyu çalımlayan ve sonrasında pozisyonun devamını getiremeyen Morutan, penaltı beklemişti. Rumen oyuncunun bu anları sosyal medyada Mohamed Salah'ın Watford'a atılan golüyle özdeşleştirildi.

İşte Morutan'ın şık çalımları ve sosyal medya tepkileri;

🎩 Olimpiu Morutan'dan dar alanda birbirinden şık hareketler... #GSvKNY #FutbolKalpSen pic.twitter.com/eLh84SWo1o — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 17, 2021

Morutan Mohamed Salah mısın? — Bünyamin Karakaya (@tatarkara12) October 17, 2021

Bir spiker atasözü der ki; "Morutan bir sağına, bir soluna, yine bir sağına..." REKLAM October 17, 2021

Morutan izlerken aldığım zevki herhangi bir topçudan almıyorum ya — Ertuğrul İbrahimoviç (@lukasbasgan54) October 17, 2021