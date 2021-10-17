Galatasaraylı taraftarlar mest oldu: "Mohamed Salah mısın?"

Galatasaray-Konyaspor maçının ilk yarısında attığı çalımlarla dikkat çeken Morutan, sosyal medyada gündem haline geldi.
Mücadelenin 36. dakikasında rakip yarı sahada Konyasporlu 4 futbolcuyu çalımlayan ve sonrasında pozisyonun devamını getiremeyen Morutan, penaltı beklemişti. Rumen oyuncunun bu anları sosyal medyada Mohamed Salah'ın Watford'a atılan golüyle özdeşleştirildi.
İşte Morutan'ın şık çalımları ve sosyal medya tepkileri;
🎩 Olimpiu Morutan'dan dar alanda birbirinden şık hareketler... #GSvKNY #FutbolKalpSen pic.twitter.com/eLh84SWo1o
🎩 Olimpiu Morutan'dan dar alanda birbirinden şık hareketler... #GSvKNY #FutbolKalpSen pic.twitter.com/eLh84SWo1o— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 17, 2021
Morutan Mohamed Salah mısın?
Morutan Mohamed Salah mısın?— Bünyamin Karakaya (@tatarkara12) October 17, 2021
Bir spiker atasözü der ki; "Morutan bir sağına, bir soluna, yine bir sağına..."
Bir spiker atasözü der ki; "Morutan bir sağına, bir soluna, yine bir sağına..."— Felipe #23 (@atavratfelipe) October 17, 2021
Morutan izlerken aldığım zevki herhangi bir topçudan almıyorum ya
Morutan izlerken aldığım zevki herhangi bir topçudan almıyorum ya— Ertuğrul İbrahimoviç (@lukasbasgan54) October 17, 2021
Morutan dün Liverpool maçını izlemiş tesiste
Morutan dün Liverpool maçını izlemiş tesiste— Emre Kaplan (@emreekaaplan) October 17, 2021