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Galatasaraylı taraftarlar mest oldu: "Mohamed Salah mısın?"

Galatasaray'ın Konyaspor ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısında dikkat çeken çalımlar atan Olimpiu Morutan sosyal medyada gündem haline geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarlar mest oldu: Mohamed Salah mısın?
Mohamed Salah (Liverpool)

Galatasaray-Konyaspor maçının ilk yarısında attığı çalımlarla dikkat çeken Morutan, sosyal medyada gündem haline geldi.

Mücadelenin 36. dakikasında rakip yarı sahada Konyasporlu 4 futbolcuyu çalımlayan ve sonrasında pozisyonun devamını getiremeyen Morutan, penaltı beklemişti. Rumen oyuncunun bu anları sosyal medyada Mohamed Salah'ın Watford'a atılan golüyle özdeşleştirildi.

İşte Morutan'ın şık çalımları ve sosyal medya tepkileri;
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