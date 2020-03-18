Galatasaray'da antrenmanlara koronavirüs engeli

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar da önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da normalde bugün saat 12.00'de yapılacak olan antrenman önce saat 17.00'ye ertelendi ardından da tamamen iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru giden futbolcular haber sonrası eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

Sarı kırmızılılar Cumhurbaşkanlığından yapılacak olan koronavirüs açıklamasına göre Çaykur Rizespor maçına hazırlanmaya başlayacak.

Fatih Terim lig maçlarının ertelenmemesine tepki göstermişti;

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmemesine böyle tepki verdi: "Benim çocuklarımın canı neden önemli değil ya? Kimi şampiyon ilan edeceklerse etsinler. Hepimiz paranoyak olduk." pic.twitter.com/YQkdqmCCnM — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 15, 2020



