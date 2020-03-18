SÜPER LİG

Galatasaray'da antrenmanlara koronavirüs engeli

Galatasaray Kulübü, öğlen 12.00'de yapacağı antrenmanı saat 17.00'ye erteledikten sonra tamamen iptal etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray 49 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray 49 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu olacak. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılar da önemli bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da normalde bugün saat 12.00'de yapılacak olan antrenman önce saat 17.00'ye ertelendi ardından da tamamen iptal edildi. Florya Metin Oktay Tesisleri'ne doğru giden futbolcular haber sonrası eve dönüp kulüpten haber beklemeye başladı.

  • Sarı kırmızılılar Cumhurbaşkanlığından yapılacak olan koronavirüs açıklamasına göre Çaykur Rizespor maçına hazırlanmaya başlayacak.

Fatih Terim lig maçlarının ertelenmemesine tepki göstermişti;


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