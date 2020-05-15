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Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi: Antremanlara 6 gün ara verildi

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görev yapan yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi. Sarı-kırmızılı futbol takımının antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf:Arşiv

Fotoğraf:Arşiv

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tüm takım kontrolden geçti

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.

1 personelde koronavirüs tespit edildi

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

Antremanlara 6 gün ara verildi

  • Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.

Kasımpaşa'da 2 futbolcunun testi pozitif
Kasımpaşa'da 2 futbolcunun testi pozitif

Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandıBilgilendirme; pic.twitter.com/lu6fiyR2jf&mdash; KASIMPAŞA #EvdeKal 🏠 (@kasimpasa) 14 Mayıs 2020

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