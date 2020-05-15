Galatasaray'da bir personelde koronavirüs tespit edildi: Antremanlara 6 gün ara verildi

Galatasaray Futbol A Takımı performans ekibinde görevli bir yardımcı personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Tüm takım kontrolden geçti

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik direktör Fatih Terim, teknik ekip ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki tüm çalışanlara sponsor hastaneleri Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla Kovid-19 PCR testi yapıldı.

1 personelde koronavirüs tespit edildi

Testin sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde koronavirüs tespit edildi.

Antremanlara 6 gün ara verildi

Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulunun pozitif vaka tespiti sonrası izolasyon, tedavi ve takip protokolleri devreye sokularak takımın antrenmanları 6 gün süreyle durduruldu.