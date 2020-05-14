Kasımpaşa'da 2 futbolcunun testi pozitif

Kasımpaşa Kulübü, futbolcular, teknik ekip ve çalışanlara yapılan testlerde iki kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıkladı.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yapılan açıklamada, "Kasımpaşa olarak tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp destek ekibimize her hafta rutin uyguladığımız Kovid-19 testlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü yapılan 2. testleri neticesinde, 2 kişide pozitif sonuç bulunmuştur. Testi pozitif sonuçlanan kişilerin izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama👉🏻 https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b— Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mayıs 2020 Vakalardan biri futbolcuÖte yandan şu ana kadar edinilen bilgilere göre, bugün açıklanan vakalarda 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.Başkan Çebi pozitifBu arada Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de testinin pozitif çıktığını açıkladı.Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme👉🏻 https://t.co/jpVnLCyTFB pic.twitter.com/C2aSByJr8d— Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mayıs 2020 Yurtta kalan futbolcular birkaç gün içinde karantinadan çıkacakÖte yandan yurt dışından gelerek karantinaya giren Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun birkaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca siyah-beyazlılarda dün yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi.TFF, futbola dönüş planı içerisinde birçok senaryoyu hazırda tutuyor: Bunlar arasında tek bölgede oynama, beyaz sezon ve ‘tescil’ de bulunuyor. pic.twitter.com/MefdIjdKUL— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Mayıs 2020