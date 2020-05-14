Ahmet Nur Çebi koronavirüse yakalandı

Beşiktaş'ta bugün açıklanan koronavirüs testleri sonucu 8 yeni pozitif vakanın çıkmasıyla büyük bir şok yaşanıyor. Geçtiğimiz cuma günü açıklanan 2 vaka ile birlikte toplam pozitif sayının 10'a çıkmasıyla tüm antrenmanlar iptal edildi. Siyah beyazlılar ayrıca cuma gününden itibaren tesiste yapacağı 4 günlük ilk etap kampını da iptal etti.

Pozitif vakalar içinde futbolcuların da olması ve tesisin son iki haftadır kullanılıyor olmasından dolayı, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nin gün içinde karantinaya alınarak kapatılması bekleniyor.

Sağlık Ekibi Danışmanımız Dr. Tekin Kerem Ülkü’den Açıklama



👉🏻 https://t.co/ptd2CfBO8G pic.twitter.com/BvvpggfR4b — Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mayıs 2020

Vakalardan biri futbolcu

Öte yandan şu ana kadar edinilen bilgilere göre, bugün açıklanan vakalarda 1 futbolcu, 2 teknik ekip ve 5 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.

Başkan Çebi pozitif

Bu arada Beşiktaş kulübü yaptığı açıklamada Başkan Ahmet Nur Çebi'nin de testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Başkanımız Ahmet Nur Çebi’nin Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme



👉🏻 https://t.co/jpVnLCyTFB pic.twitter.com/C2aSByJr8d — Beşiktaş JK (@Besiktas) 14 Mayıs 2020

Yurtta kalan futbolcular birkaç gün içinde karantinadan çıkacak

Öte yandan yurt dışından gelerek karantinaya giren Kevin Prince Boateng, Jeremain Lens, Adem Ljajic, Victor Ruiz ve Pedro Rebocho'nun birkaç gün sonra kaldıkları yurttan çıkacakları öğrenildi. Ayrıca siyah-beyazlılarda dün yapılan toplam 100 test arasında bu 5 futbolcunun bulunmadığı, daha önce testleri sağlık ekipleri tarafından yurtta yapılan 5 oyuncunun da negatif olduğu ifade edildi.