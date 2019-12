Galatasaray’da değişim başlıyor

Süper Lig’de ilk yarının sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, kadrosuna ilk olarak Eskişehirspor’un Nijeryalı kanat oyuncusu Jesse Sekidika ve RB Leipzig’de forma giyen Marcelo Saracci’yi katacak. Nijeryalı futbolcunun, 6 Ocak tarihinde resmi imzayı atarak çalışmalara başlayacak. Onyekuru’nun Monaco’dan kiralanması ile birlikte yeni yılda yenilenecek ve gençleşecek olan Galatasaray’ın iki kanadı da Nijeryalılardan oluşacak. Galatasaray sol bek mevkiisi için gündemindeki 1 numaralı isim olan Sarrachi’de mutlu sona ulaşmaya çok yakın. Cuma günü İstanbul’a gelmesi beklenen Uruguaylı oyuncu, sağlık kontrolünün ardından kendisini 1,5 yıllığına sarı-kırmızılılara bağlayan imzayı atacak. Galatasaray, RB Leipzig’in Temmuz 2018’de 12 milyon Euro’ya River Plate’den satın aldığı genç futbolcu için Alman kulübüne herhangi bir ücret ödemeyecek ve yapılan anlaşma gereği sadece oyuncunun maaşını karşılayacak.

DİAGNE YOLA ÇIKTI

Galatasaray’da transferde bu gelişmeler yaşanırken, sezon başında kiralık olarak Belçika ekibi Club Brugge’a giden ve kadro dışı kalan Mbaye Diagne, sarı-kırmızılı kulübe geri dönüyor. Diagne, kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, berberde saç traşı olurken kendisini çekerken, arkadaki Galatasaray formalı resmine görüntüyü yakınlaştırdı ve hazırlıkları yaptığını belirtmiş oldu. Senegalli oyuncunun paylaşımının ardından Mbaye Diagne’nin dönüşünün resmi açıklaması beklenmeye başlandı.

Aslan’ın golcüsü Babel

Galatasaray, sezonun ilk yarısında rakip fileleri 23 kez havalandırırken, kalesinde 15 gol gördü. Ligin ilk yarısında forma giyen 26 futbolcudan 10’u gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılı ekibin en skorer ismi Ryan Babel oldu. Hollandalı futbolcu, 5 kez fileleri havalandırdı. Babel’i 3’er golle Radamel Falcao ile Younes Belhanda izlerken, Florin Andone, Sofiane Feghouli 2’şer, Adem Büyük, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Yuto Nagatomo ve Taylan Antalyalı ise 1’er kez gol sevinci yaşadı. Galatasaray’ın 3 golünü ise rakip oyuncular kendi kalesine attı.

Muslera takımın zirvesinde

Galatasaray’da Süper Lig’in ilk yarısında en istikrarlı oyuncu, kaleci Fernando Muslera oldu. Ligin ilk yarısında Galatasaray’da 26 farklı futbolcu süre aldı. Uruguaylı file bekçisi, 9. sezonunda da formasını kaptırmadı ve takımının en istikrarlı ismi olmayı başardı. Süper Lig’in ilk yarısındaki 17 maçın 16’sında forma giyen Muslera, toplamda bin 440 dakika sahada kaldı. Urguaylı kaleciyi 15 maçta bin 303 dakika süre bulan Marcao izlerken, ligde 15 müsabakada bin 290 dakika sahada kalan bir başka Mariano, en çok süre bulan üçüncü futbolcu oldu.

Nagatomo İtalya yolunda

Galatasaray’dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo’nun adı İtalya Serie A ekibi Bologna ile anılıyor. Antalyaspor karşısında son maçına çıkan Japon futbolcunun, İtalya’ya dönüşü gündeme geldi. İtalyan muhabir Nicola Schira’nın haberine göre; İtalya Serie A ekibi Bologna, 33 yaşındaki futbolcuyu transfer etmek istiyor. Nagatomo, Japonya dışına ilk kez çıktığında İtalya’nın Cesena Kulübü’ne transfer olmuştu. Ardından Inter’e imza atan Nagatomo, 2018 yılında İtalya’dan ayrılarak Türkiye’ye gelmişti.

