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Galatasaraylı yıldız takımdan ayrılıyor: Teklifler var

Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın, takımdan ayrılması için özel bir görüşme yaptığı Falcao için Braga başta olmak üzere, Katar ve Arabistan'dan teklifler var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayda Falcaoya teklifler var: Ayrılmaya sıcak bakıyor
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Gelecek sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da gözler takımdan ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-kırmızılı takımda yönetimin maaşlarını yüksek bulduğu Falcao ve Feghouli elden çıkarılmaya çalışılıyor.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre, Galatasaray'dan yıllık 5 milyon euro para kazanan Falcao için Braga devreye girdi. Fakat Portekiz ekibi de yüksek maaşı ödemek istemiyor ve oyuncunun indirim yapmasını bekliyor. Braga'nın yanı sıra Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birçok takım, Kolombiyalı golcü için Galatasaray'dan bilgi istedi.

Ayrılığa sıcak bakıyor

2 Eylül 2019 yılında Monaco'dan bedelsiz olarak kadroya katılan ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle birçok maçta forma giyemeyen Radamel Falcao, uygun bir teklif gelmesi durumunda ayrılmaya sıcak bakıyor. 35 yaşındaki oyuncu Galatasaray formasıyla çıktığı 41 maçta, 20 gol ve 3 asistle oynadı.

  • Başkan Elmas takımdan ayrılmalarını istedi
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Falcao ve Feghouli ile konuştuğunu söyledi. Elmas, "Güzel hizmetleri oldu. Fakat, bu ücret yapısıyla bu maliyetle Galatasaray'ın yeni finansal yapılanması çerçevesinde maaşlarını ödemek mümkün değil. Kulüp bulmalarını istedim" ifadelerini kullandı.

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Burak Elmas açıkladı: Takımdan ayrılmaları için konuştum

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