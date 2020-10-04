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Galatasaray'da transferde hareketli saatler: Fatih Terim iki futbolcuyu istiyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Galatasaray, transfer dönemindeki son 48 saati hareketli geçirecek. Sarı-kırmızılı yönetimin, Seri ve Onyekuru için girişimlerini hızlandırdığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Terim yönetimindeki Galatasaray, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Terim yönetimindeki Galatasaray, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Sezona iyi bir başlangıç yapan ancak Rangers mağlubiyetiyle hayal kırıklığı yaşayan Galatasaray'da yönetim, transfer için kolları sıvadı. Transfer çalışmalarını sürdüren Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, geçen sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Henry Onyekuru ve Jean Michael Seri için girişimlerini hızlandırdı.

Yeniden kiralama formülü devrede

Onyekuru için AS Monaco, Seri için ise Fulham'la görüşmelerini sıklaştıran Galatasaray yönetimi, 2 oyuncuyu yeniden kiralık olarak kadroya katmak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim'in kadrosunda görmeyi çok istediği Seri ve Onyekuru da Galatasaray'a sıcak bakarken, sarı-kırmızılı ekip oyuncu satışı konusunda istediği teklifleri alamayınca, yeniden kiralama yöntemine başvurdu. Seri ve Onyekuru'nun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu öğrenilirken, kulüpler ile ise görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Seri ve Onyekuru geçen sezon sarı-kırmızılı takımda birlikte forma giydi.
Seri ve Onyekuru geçen sezon sarı-kırmızılı takımda birlikte forma giydi.

Belhanda kalıyor

Bir süredir adı Fransa Ligue 1 ekiplerinden OGC Nice ile anılan Younes Belhanda ise takımda kalacak. Sarı-kırmızılı taraftarla bir süredir yıldızı barışmayan Faslı yıldız için kulübe ciddi teklifler gelmemesi ve oyuncunun da Galatasaray'da kalmak istemesi nedeniyle yeni bir gelişme yaşanmayacak.

Belhanda, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 resmi maçta 2 gol attı.
Belhanda, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 6 resmi maçta 2 gol attı.

Galatasaray Rangers'a diş geçiremedi: Temsilcimiz Avrupa'ya veda etti
Galatasaray Rangers'a diş geçiremedi: Temsilcimiz Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers’a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.Aslan bu süreçte Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split’i mağlup etmişti.Karşılaşmadan dakikalar;9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.52. dakikada Rangers öne geçti. Hagi'nin pasında kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi: 1-059. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Barisic'in ceza alanına ortasında savunmadan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-087. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Marcao, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off maçında Rangers&#39;a 2-1 mağlup olarak Avrupa&#39;ya veda etti. pic.twitter.com/eaqSmFvJul&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 1, 2020

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