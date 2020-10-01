Galatasaray Rangers'a diş geçiremedi: Temsilcimiz Avrupa'ya veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı İskoç ekibi Rangers’a 2-1 mağlup oldu ve Avrupa kupalarından elendi. Rangers maçı ile birlikte bu sezonki 6. resmi müsabakasına çıkan sarı-kırmızılılar ilk yenilgisini de almış oldu. Cimbom daha önce oynadığı 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 beraberlik almıştı.

Aslan bu süreçte Süper Lig’de Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i yenerken, Fenerbahçe ile berabere kalmış, UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçlarında da Neftçi Bakü ve Hajduk Split’i mağlup etmişti.

Karşılaşmadan dakikalar;

9. dakikada Taylan Antalyalı'nın pasında savunmanın arkasına sarkan Feghouli, topu almak istedi. Kaleci McGregor, Feghouli'den önce meşin yuvarlağın sahibi oldu.

20. dakikada Emre Kılınç'ın pasında Feghouli, gelişine topa vurdu. Meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

32. dakikada Galatasaray'ın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahasında top son olarak Marcao'nun önünde kaldı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcunun kale içine göndermek istediği top, Goldson'dan döndü. Rangers savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

52. dakikada Rangers öne geçti. Hagi'nin pasında kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kalan Arfield, topu ağlara gönderdi: 1-0

59. dakikada Rangers farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan Barisic'in ceza alanına ortasında savunmadan seken topa arka direkte Tavernier kafayı vurdu. Meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0

87. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sarı-kırmızılı ekibin sağ taraftan kullandığı köşe atışında arka direkte Marcao, kafayla topu filelere gönderdi: 2-1

Kalan sürede skorda bir değişiklik olmadı ve Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.