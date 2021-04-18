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Spor Galatasaraydaki kritik toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıktı
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Galatasaray'daki kritik toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıktı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen olağanüstü toplantı sona erdi.

Haber Merkezi DHA
Galatasaraydaki kritik toplantıdan birlik ve beraberlik mesajı çıktı
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz

Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleştirilen toplantı az önce sona erdi. Mustafa Cengiz'in çağrısı üzerine yönetim, denetim, sicil, disiplin olmak üzere tüm kurullar ve idarecilerin katıldığı toplantıda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Ayrıca Mustafa Cengiz toplantıda, yöneticilerin sohbet odalarında hiçbir şekilde açıklama yapmaması yönünde sert bir şekilde uyarıda bulundu.

  • Başkan Cengiz'in, önümüzdeki bir basın toplantısı düzenleyeceği öğrenildi.

Mustafa Cengiz'in önceki günlerde futbol takımı ile ilgili olarak GS TV'de söylediği sözler tepki çekmişti;

Mustafa Cengiz'in önceki günlerde GS TV'de yapmış olduğu açıklamalar.
Mustafa Cengiz'in önceki günlerde GS TV'de yapmış olduğu açıklamalar.

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