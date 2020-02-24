Galatasaray'dan Ozan Tufan'a gönderme

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Ozan Tufan, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada hakem Halil Umut Meler'e tepki göstermiş ve üst üste "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadelerini kullanması sosyal medyada gündem olmuştu.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi hesabından Ozan Tufan'ın bu açıklamasına dikkati çeken bir gönderme geldi. Donk, Falcao ve Onyekuru'nun derbideki gol sevinçleri "Böyle bir şey olabilir mi ya?" ifadeleriyle paylaşıldı.

Sarı-kırmızılıların Ozan Tufan göndermeli mesajı Twitter'da TT listesine girdi.

İşte o paylaşım;