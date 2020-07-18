Galatasaray'ın 8 maçlık galibiyet hasreti bitti

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşılaştı. Pandemi nedeniyle verilen ara sonrası en az puan toplayan iki renkdaşın karşılaşmasında gülen taraf 3-1'lik skorla Galatasaray oldu.

Bu sonuçla sarı kırmılıların 8 maçlık galibiyet hasreti sona erdi. İzmir temsilcisinin ise galibiyet hasreti 8 maça çıkmış oldu.

Türk Telekom'daki maçın 22. dakikasında Alpaslan Öztürk'ün geri pasında kaleci Beto'nun uzaklaştıramadığı topu kapan Adem Büyük, meşin yuvarlağı filelere yolladı. Pozisyonda Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvuran hakem Koray Gençerler, pozisyonda Adem Büyük'ün Beto'ya faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Adem Büyük'ün golü iptal edildi Galatasaray-Göztepe maçının 22. dakikasında Adem Büyük, Beto'nun ayağından topu ağlarak gönderdi. Pozisyon sonrası VAR hakemi Zorbay Küçük, orta hakem Koray Gençerler'i pozisyonu izlemek için monitöre davet etti. Pozisyonu monitörden tekrar izleyen Gençerler, gol kararını iptal ederek serbest vuruşa hükmetti.Sosyal medyada büyük tepkiKoray Gençerler'in bu kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Beto'nun ayağından topu alırken faul yapmadığını belirtirken, Portekizli kalecinin Adem'e arkadan müdahalesi olduğunu yazdı.İşte o pozisyon

Galatasaray iki kez penaltı kaçırdı

Galatasaray, 50. dakikada penaltı atışından yararlanamadı. İlk olarak Adem Büyük'ün kullandığı penaltıyı Göztepe kalecisi Beto kurtardı. Ancak maçın hakemi Koray Gençerler, VAR incelemesinin ardından penaltı atışını tekrarlattı. Sarı kırmızılılarda bu kez topun başına Belhanda geçti ancak Faslı oyuncunun penaltı atışında top üst direkten auta çıktı.

Galatasaray, 60. dakikada Marcelo Saracchi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Göztepe'nin 68. dakikada Stefano Napoleoni ile bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Göztepe, Stefano Napoleoni ile skoru 1-1'e getirdi ancak mücadelenin 81. dakikasında Emre Akbaba, serbest vuruştan attığı muhteşem golle sarı kırmızılıları 2-1 öne geçirdi. Karşılaşmada son sözü 90+7'de Yunus Akgün söyledi. Sarı kırmızıların genç yıldızı, ligdeki ilk golünü Göztepe'ye karşı attı. Bu gol aynı zamanda maçın da skoru oldu: 3-1

Bu sonuçla Galatasaray puanını 55'e çıkartırken, Göztepe 39 puanda kaldı.