Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Adem Büyük'ün golü iptal edildi

Galatasaray-Göztepe maçının 22. dakikasında Adem Büyük, Beto'nun ayağından topu ağlarak gönderdi. Pozisyon sonrası VAR hakemi Zorbay Küçük, orta hakem Koray Gençerler'i pozisyonu izlemek için monitöre davet etti. Pozisyonu monitörden tekrar izleyen Gençerler, gol kararını iptal ederek serbest vuruşa hükmetti.

Sosyal medyada büyük tepki

Koray Gençerler'in bu kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Beto'nun ayağından topu alırken faul yapmadığını belirtirken, Portekizli kalecinin Adem'e arkadan müdahalesi olduğunu yazdı.

İşte o pozisyon