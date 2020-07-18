SÜPER LİG

Adem Büyük ile Beto arasındaki pozisyonda faul var mı?

Sosyal medyayı ayağa kaldıran karar: Adem Büyük'ün golü iptal edildi

Süper Lig'de 33. haftanın açılışında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk etti. Mücadelenin 22. dakikasında Beto'nun büyük hatasında topu ağlara gönderen Adem Büyük'ün golü VAR kontrolünün ardından iptal edildi. Bu pozisyon sonrası sosyal medyada karşılaşmanın hakemi Koray Gençerler'e büyük tepki oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adem Büyük ile Beto arasındaki pozisyon

Adem Büyük ile Beto arasındaki pozisyon

Galatasaray-Göztepe maçının 22. dakikasında Adem Büyük, Beto'nun ayağından topu ağlarak gönderdi. Pozisyon sonrası VAR hakemi Zorbay Küçük, orta hakem Koray Gençerler'i pozisyonu izlemek için monitöre davet etti. Pozisyonu monitörden tekrar izleyen Gençerler, gol kararını iptal ederek serbest vuruşa hükmetti.

Sosyal medyada büyük tepki

Koray Gençerler'in bu kararı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Galatasaraylı taraftarlar, Beto'nun ayağından topu alırken faul yapmadığını belirtirken, Portekizli kalecinin Adem'e arkadan müdahalesi olduğunu yazdı.

İşte o pozisyon

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