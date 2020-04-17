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Galatasaray'ın efsanesi açıkladı: Ronaldo topa vurmayı benden öğrendi

Galatasaray’ın efsane golcüsü Mario Jardel, Sporting Lizbon'da beraber forma giydiği Cristiano Ronaldo'nun şut çekmeyi kendisinden öğrendiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor.

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor.

Sarı-kırmızılı ekipte sadece bir sezon forma giymesine karşın attığı gollerle taraftarların gönlünde taht kurmayı başaran Mario Jardel, katıldığı canlı yayında Galatasaray'daki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Asist Analiz'in Instagram hesabında soruları yanıtlayan efsane golcü, dikkat çeken cevaplar verdi;

Cristiano Ronaldo topa vurmasını benden öğrendi diye bir cümleniz var mı?

  • "Evet. Cristiano topa vurmayı benden öğrendi."

Jardel ile Ronaldo, Sporting Lizbon'da 2 sezon birlikte forma giydi.
Jardel ile Ronaldo, Sporting Lizbon'da 2 sezon birlikte forma giydi.

Galatasaray'da Mario Jardel'den sonra gelen en büyük yabancı golcü kim?

  • "Benim gibi oynayan bir futbolcu; Galatasaray'da görmedim."

Galatasaray'da o dönem en iyi anlaştığı Türk futbolcu kimdi?

  • "Galatasaray'da oynadığım dönemde en çok Bülent Korkmaz'la iyi anlaşırdım."

Her ayrılık zordur. Galatasaray'dan niye ayrıldın?

  • "Galatasaray'da çok mutluydum. Ancak o dönem birileri kafamı girdi ve aklımı karıştırdı. O yüzden de Galatasaray'dan ayrılmak zorunda kaldım."

Türkiye'de Galatasaray'dan başka bir takım çalıştırır mısın?

  • "Şu anda teknik direktör olmak için her şeye sahibim. Bir gün Türkiye'de bana bu şans verilirse; tercihim Galatasaray'dan yana olur."

Mario Jardel, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 41 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.
Mario Jardel, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 41 maçta 33 gol atma başarısı gösterdi.

Soyunma odasında hiç kavga ettin mi?

  • "Galatasaray'da kimseyle kavga etmedim. Eğer öyle bir durum olsa bunun hakkını verirdim."

Galatasaray'ın bugünkü kadrosu Jardel'li kadroyu mağlup eder mi?

  • Tabii ki hayır.

"En kısa zamanda görüşeceğiz"

Mario Jardel, röportajı "Türkiye'yi ve Galatasaray'ı çok özlüyorum. En kısa zamanda görüşeceğiz" sözleriyle röportajı noktaladı.

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