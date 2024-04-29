Tüm dünyada kutlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı yaklaşıyor. Çarşamba gününe denk gelen bayram, resmi tatil olarak geçiyor dolayısıyla vatandaşlar, 1 Mayıs'ta hangi kurumların hizmet vermeyeceğini araştırıyor. 1 Mayıs'ta kargolar açık mı? İşte, 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda hizmet vermeyen ve kapalı olan yerler...

1 MAYIS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

1 Mayıs, ulusal ve uluslararası birçok ülkede İşçi Bayramı olarak kutlanan bir gün olduğu için bazı işletmelerde ve kamu kurumlarında tatil olabilir. Ancak, kargo şirketlerinin çalışma durumu ülkeye ve şirkete bağlı olarak değişebilir.

1 MAYIS'TA PTT VE DİĞER KARGOLAR DAĞITIM YAPACAK MI?

PTT, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için hizmet vermeyecek ve dolayısıyla dağıtım da yapmayacak.

Bunun yanı sıra Yurtiçi, MNG, Aras Kargo gibi özel kargo şirketleri de hizmet vermeyecek.







