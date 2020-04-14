SÜPER LİG

Galatasaray'ın istediği Nazım Sangare'ye transfer izni çıktı

Antalyaspor Kulübü, başarılı performansıyla göz dolduran milli futbolcusu Nazım Sangare'nin sezon sonunda başka takıma transferi için "yeşil ışık" yaktı.

Haber Merkezi AA
Sangare, 2017-2018 sezonunda Almanya 2. Lig ekibi Osnabrück'ten kırmızı-beyazlı kulübe transfer oldu.

Sangare, 2017-2018 sezonunda Almanya 2. Lig ekibi Osnabrück'ten kırmızı-beyazlı kulübe transfer oldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün basın sözcüsü Murat Süğlün, adı Galatasaray başta olmak üzere sezon sonu için birçok kulüple anılan 25 yaşındaki sağ beki Nazım Sangare ile ilgili açıklamada bulundu.

Başarılı performansıyla daha önce milli takıma da çağrılan ve iki maçta ay-yıldızlı formayı giyme mutluluğu yaşayan Nazım Sangare'nin durumunu değerlendiren Süğlün, oyuncu ile sözleşmelerinin sürdüğüne dikkati çekti.

"Galatasaray ya da bir başkası olabilir"


Süğlün, Nazım Sangare'nin Fraport TAV Antalyaspor ile 31 Mayıs 2022'ye kadar sözleşmesi bulunduğunu belirterek, "Transfer konusunu ligler bittikten sonra değerlendiririz. Bu kulüpler, Galatasaray ya da bir başkası olabilir. Kulübümüzün ve oyuncumuzun menfaatleri doğrultusunda hangi takım uygun olursa, o noktada kararımızı veririz. Biz bu tür konularda gayet açık bir kulübüz. Hem oyuncunun önünü kapatmayız hem de kulübümüzün yararına olacak her türlü kararın altına her zaman imzayı atarız" ifadelerini kullandı.

Sangare, Antalyaspor formasıyla çıktığı 74 resmi maçta 3 gol atarken, 9 da asist yaptı.
Sangare, Antalyaspor formasıyla çıktığı 74 resmi maçta 3 gol atarken, 9 da asist yaptı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hag...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.