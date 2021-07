Galatasaray'ın istediği oyuncu için başkan bonservis bedelini açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Steaua Bükreş forması giyen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmak istiyor. Bükreş Başkanı Gigi Becali ise yaptığı açıklamayla oyuncunun güncel bonservis değerini duyurdu.

"10 milyona satarım"

Gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre Steaua Bükreş Başkanı Gigi Becali, Galatasaray'dan Morutan için teklif almadıklarını söyledi. 63 yaşındaki başkan, "Galatasaray'dan resmi bir teklif yok. Morutan 20 milyon euro değerinde fakat onu yarı fiyatına satacağım. Bana 10 milyon euro verirlerse Morutan'ı satarım" ifadelerini kullandı.

1 Temmuz 218 yılında 700 bin euro karşılığında FC Botosani'den transfer edilen Olimpiu Morutan, bu sezon 3 karşılamada 1 gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre 2.8 milyon euro güncel piyasa değeri olan Rumen oyuncunun sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

REKLAM

"Galatasaray'a transfer olursam sevinirim"

4-1 kazandıkları ve bir gol attığı Craiova maçı sonrasında konuşan Olimpiu Morutan, Galatasaray'a olası transferi hakkında konuştu. Moratan, "Daha ucuza transfer olmak için 2 maç kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Galatasaray'a transfer olursam mutlu olurum. Neler olacağını zaman gösterecek. Cicaldau'yu transferi için tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum" ifadeleri kullandı.

SPOR Aslan'dan imza şöleni

Olimpiu Morutan