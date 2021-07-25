Aslan'dan imza şöleni

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde PSV Eindhoven karşısında yaşadığı hezimet sonrasında transferde gaza basan Galatasaray, bombaları art arda patlatıyor. Sarı-kırmızılı takım, orta sahayı Alexandru Cicaldau, sağ beki Sacha Boey, sol beki de Patrick van Aanholt ile güçlendirdi. Galatasaray, bu futbolcuların yanı sıra biri yerli biri yabancı olmak üzere iki orta saha oyuncusunu daha kadrosuna katmaya çalışıyor. Transfer çalışmalarını yürüten yönetim, Alanyaspor’dan Berkan Kutlu’yu bonservisiyle, geçen sezon kiralık oynattığı Gedson Fernandes’i ise satın alma opsiyonuyla yeniden kiralamayı planlıyor. Berkan’ın bonservisini elinde bulunduran Alanyaspor, pazarlıklara 5 milyon Euro’dan başlarken, 4 milyon Euro’ya kadar indi. Sarı-kırmızılı takım ise 3 milyon Euro teklif etti. Avrupa’dan da birçok kulübün talip olduğu Berkan da tercihini Galatasaray’dan yana kullandı. Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, “Berkan’a başka kulüplerin de ilgisi vardı ancak Galatasaray’ın ısrarcı bir tavrı oldu. Başkanlarımız görüşüyor, önümüzdeki günlerde olumlu ya da olumsuz bir netice çıkacaktır” dedi. Fernandes için ise Benfica’nın bu kez 2 milyon Euro kiralama bedeli talep ettiği öğrenildi. Portekizli yıldız, Beşiktaş’ın ilgisine rağmen transferinde sarı-kırmızılı kulübe gitmek istediğini söyledi.

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Berkan Kutlu

2 İSME PASAPORT ENGELİ

Galatasaray, yeni transferlerini bir bir açıklarken, gidecek oyuncuları da belirlemeye başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun aldığı karar neticesinde Süper Lig’de gelecek sezon takımlar kadrolarında 8+6 olmak üzere toplam 14 yabancı futbolcu bulundurabilecek. Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosu içerisinde 15 yabancı pasaporta sahip oyuncusu var.

Sacha Boey

Gedson Fernandes’in de gelmesiyle birlikte bu sayı 16’ya çıkacak. Bu sebeple sarı-kırmızılı takım 2 yabancı oyuncusuyla yollarını ayırmak zorunda kalacak. Bu isimlerin en başında Ozornwafor ve Sekidika bulunuyor. İki isim de ya kiralanacak ya da satılacak. Tedavisi en az 6 ay daha sürecek Omar’ın da lisansı dondurulabilir.

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CİCALDAU'DAN 5 YILLIK İMZA

Galatasaray, daha önce transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu ve dün İstanbul’a getirdiği Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki ilk yabancı transferi olan ve Romanya’nın Craiova takımından alınan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon 43 maçta 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Cicaldau, Romanya Milli Takımı’na da 12 kez davet edildi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Alexandru Cicaldau’ya kulübümüze ‘hoş geldin’ diyor, Galatasaray forması ile kendisine başarılar diliyoruz” denildi. Heyecanlı olduğunu belirten Cicaldau, “Burada olduğum için çok mutluyum. Umarım her şey çok güzel olacak” dedi. Cicaldau, sarı-kırmızılı takımda Belhanda’dan boşalan 10 numarayı sırtına geçirecek.

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6.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Galatasaray, Cicaldau için kulübüne 6,5 milyon Euro bonservis verirken, sözleşmesine de 25 milyon Euro’ya serbest kalma bedeli ekledi. 5 yıllık imza atan Cicaldau, yıllık 1 milyon Euro ücret alacak. Galatasaray’dan yapılan açıklamada, “Profesyonel Futbolcu Alexandru Cicaldau’nun transferi konusunda Kulübü U Craivo 1948 Club Sportiv S.A. ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne üç yıl içinde 6.5 milyon Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği Futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25 milyon Euro olarak belirlenmiştir” denildi.

Alexandru Cicaldau

GHEZZAL TAVAN ÜCRETE TAKILDI

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Galatasaray, Rachid Ghezzal’ın transferi konusunda tavan ücrete takıldı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’ta forma giyen Cezayirli oyuncu ve menajeriyle 2.7 milyon Euro garanti ücret ve 4 yıllık kontrat üzerinde prensipte anlaşan sarı-kırmızılılar bu transferde geri adım attı. Takım kaptanı Muslera’nın maaşını tavan ücret olarak belirleyen teknik kadro, yönetimden yeni transferlerin yıllık ücretlerinin 2.5 milyon Euro’yu geçmemesi istedi. Galatasaray yönetimi, Ghezzal’ın menajerine tekliflerini 2.5 milyon Euro’ya çektiklerini iletti. Cezayirli oyuncu ise tercihini Beşiktaş’tan yana kullandı.

Rachid Ghezzal