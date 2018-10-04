UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Galatasaray'ın Porto'ya yenilmesi en çok Rusları üzdü

Galatasaray'ın yenilmesi en çok Rusları üzdü

Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Galatasaray Portekiz ekibi Porto’ya 1-0 mağlup oldu. Aynı grupta yer alan Lokomotif Moskova da Schalke’ye kendi evinde 1-0 mağlup olunca UEFA sıralamasında Portekiz Rusya’ya yaklaştı.

Haber Merkezi IHA
Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ikinci maçından puansız ayrıldı.

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki ikinci maçından puansız ayrıldı.

Fotoğraf: Burak Akbulut / AA

UEFA’nın ülkeler sıralamasında 6. sırada bulunan Rusya, Lokomotif Moskova’nın grupta gösterdiği kötü performans nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

UEFA sıralamasında Rusya, Lokomotif Moskova’nın Schalke’ye mağlup olmasıyla birlikte puanını 46.216'ya düşürdü. Porto’nun Galatasaray karşısında kazanmasıyla birlikte Portekiz ise puanını 41.232’ye çıkardı

  • Aradaki fark kapanmaya başlayınca Rusya tarafında Lokomotif Moskova takımına tepkiler artmaya başladı.

Portekiz yükselirse Rusya avantaj kaybedecek

Rusya’nın TASS ajansı yaptığı haberde Lokomotif Moskova mağlubiyetiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasındaki Rusya ve Portekiz farkı kapanıyor. Eğer Lokomotif başarısız sonuçlar, Portekiz takımları da başarılı sonuçlar almaya devam ederse Portekiz 6. sıraya yükselecek ve şampiyonlar ligine üç takım gönderecek. Rusya eğer 7. sıraya düşerse Şampiyonlar Ligi'ne göndereceği takım sayısı ikiye düşecek. Bu durum Rusya tarafında tedirginliğe yol açmaya başladı.

Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol
Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol

Porto-Galatasaray maçında sarı kırmızılıların yediği gol, taraftarları çılgına çevirdi. Porto'nun golcü oyuncusu Marega'nın kornerde bomboş bir şekilde yükselerek vuruşunu yapması tepki çekti.İşte Marega'nın vuruşunu yaptığı sırada Galatasaray savunma hattı;Video: Galatasaray taraftarını isyan ettiren gol

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