Galatasaray'ın yenilmesi en çok Rusları üzdü

UEFA’nın ülkeler sıralamasında 6. sırada bulunan Rusya, Lokomotif Moskova’nın grupta gösterdiği kötü performans nedeniyle zor günler yaşamaya başladı.

UEFA sıralamasında Rusya, Lokomotif Moskova’nın Schalke’ye mağlup olmasıyla birlikte puanını 46.216'ya düşürdü. Porto’nun Galatasaray karşısında kazanmasıyla birlikte Portekiz ise puanını 41.232’ye çıkardı

Aradaki fark kapanmaya başlayınca Rusya tarafında Lokomotif Moskova takımına tepkiler artmaya başladı.

Portekiz yükselirse Rusya avantaj kaybedecek

Rusya’nın TASS ajansı yaptığı haberde Lokomotif Moskova mağlubiyetiyle birlikte UEFA ülkeler sıralamasındaki Rusya ve Portekiz farkı kapanıyor. Eğer Lokomotif başarısız sonuçlar, Portekiz takımları da başarılı sonuçlar almaya devam ederse Portekiz 6. sıraya yükselecek ve şampiyonlar ligine üç takım gönderecek. Rusya eğer 7. sıraya düşerse Şampiyonlar Ligi'ne göndereceği takım sayısı ikiye düşecek. Bu durum Rusya tarafında tedirginliğe yol açmaya başladı.