Galatasaraylı futbolcudan şampiyonluk sözleri

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında Çekya'nın Sigma Olomouc takımını 2-0 mağlup etti. Karşılaşmada 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Yunus Akgün, maç sonrası yaptığı açıklamada gelecek sezon şampiyon olmak istediklerini söyledi.
Akgün, yaptığı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verdi:
- "İnşallah Galatasaray’a çok katkı sağlamak istiyorum, şampiyon olmak istiyorum, istiyoruz. Çok daha iyi bir Galatasaray olacak inşallah. Yavaş yavaş kondisyonumuz oturacak yerine ve daha iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Geçtiğimiz sezon istemediğimiz bir sezondu. Galatasaray her zaman sahaya kazanmak için çıkar, şampiyonluk için çıkar. Bize her zaman destek olsun taraftarlarımız ve destek olmayı bırakmasınlar. Lig maçlarında her zaman yanımızda olsunlar. Stadı dolduralım, bu sene şampiyon olacağız inşallah”