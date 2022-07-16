Galatasaraylı futbolcudan şampiyonluk sözleri

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Fuat Oktay: Afetlerde tatilde gezenler varken biz yatırımları hayata geçiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir tarafta temel atmama törenleri yapanlar, afetlerde tatilde gezenler varken biz; her alanda milletin ihtiyacına cevap verecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Bir tarafta 6’lı masa zevatı teröre kol kanat gererken, Cumhur İttifakı olarak biz; terörü kaynağında kurutmak için amansız bir mücadele veriyoruz" dedi.