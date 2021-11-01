Spor Galatasaraylı futbolcuya gelen teklifleri Rıdvan Dilmen açıkladı
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Galatasaraylı futbolcuya gelen teklifleri Rıdvan Dilmen açıkladı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile Almanya ve Fransa'dan ilgilenen takımlar olduğunu söyledi ve iki kulübün adını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuya gelen teklifleri Rıdvan Dilmen açıkladı
Rıdvan Dilmen

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-0 mağlup etti.

TRT Spor'da mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılıların ikinci golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu'na teklifler olduğunu açıkladı.

"Stuttgart ve Freiburg ilgileniyor"


23 yaşındaki genç oyuncunun menajeriyle konuştuğunu belirten Dilmen, "Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan" dedi.

  • Galatasaray'ın geçen sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla toplamda çıktığı 49 maçta, 11 gol 7 asistlik bir performans sergiledi.

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