Spor Galatasaraylı taraftarlardan Barcelonalı futbolculara büyük şok
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Galatasaraylı taraftarlardan Barcelonalı futbolculara büyük şok

Sarı-kırmızılı bir grup taraftar, sabaha karşı Barcelona takımının kaldığı otelin önüne giderek havai fişek attı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarlardan Barcelonalı futbolculara büyük şok
Barcelona, maçın oynanacağı Nef Stadyumu'nda son idmanını yaptı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında bugün sahasında Katalan ekibini ağırlayacak.

Sarı-kırmızılı temsilcimizin çeyrek final bileti için sahaya çıkacağı kritik mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Barcelona'yı uyutmadılar

Galatasaraylı taraftarlar dün İstanbul'a gelen Barcelona takımını uyutmadı. Sabah karşı Katalan ekibinin kaldığı otelin civarına giden sarı-kırmızılı bir grup taraftar, havai fişek atarak yüksek sesle tezahüratlarda bulundu.

Taraftarların İngilizce olarak, "Burası İstanbul", "Biz en iyisiyiz" şeklinde bağırdığı duyuldu.

Otel civarında hava fişek attılar.
Otel civarında hava fişek attılar.


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