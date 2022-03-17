Galatasaraylı taraftarlardan Barcelonalı futbolculara büyük şok

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçında bugün sahasında Katalan ekibini ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı temsilcimizin çeyrek final bileti için sahaya çıkacağı kritik mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Barcelona'yı uyutmadılar
Galatasaraylı taraftarlar dün İstanbul'a gelen Barcelona takımını uyutmadı. Sabah karşı Katalan ekibinin kaldığı otelin civarına giden sarı-kırmızılı bir grup taraftar, havai fişek atarak yüksek sesle tezahüratlarda bulundu.
Taraftarların İngilizce olarak, "Burası İstanbul", "Biz en iyisiyiz" şeklinde bağırdığı duyuldu.