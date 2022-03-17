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Galatasaray zafer peşinde

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale çıkmak için bugün Barcelona ile zorlu bir 90 dakika oynayacak. Deplasmanda Avrupa deviyle 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, kendi sahasında taraftarının da desteğiyle turu geçmek için mücadele edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaray zafer peşinde
İspanya'daki maç 0-0 eşitlikle sonuçlanmıştı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, bugün sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Turun ilk maçında rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, taraftarlarının da desteğiyle turu geçmeye çalışacak.

Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere biterse gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

Nef Stadı’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Maç, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son 5 maç ve Barcelona ile deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Arda Turan, yine süre alamayacak. UEFA adı listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de mücadele edemeyecek.

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Avrupa'da bileği bükülmüyor

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ne 3. Eleme Turu’ndan giriş yapan Galatasaray, mağlubiyet görmedi. Sarı-kırmızılı takım, turnuvadaki 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone ile evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra rakibini deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, play off’ta Randers’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla geçip gruplara kaldı. E Grubu’nda Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Aslan, 3’er galibiyet ve beraberlikle lider olarak son 16 turuna çıktı.

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Gözler yıldızların üzerinde

Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray’da gözler yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, ön planda olacak isimlerin başında geliyor. Şimdiye kadar çıktığı 42 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, birçok kulübün gözlemcileri tarafından izlenecek. Marcao ve Nelsson da yakın takibe alınacak. Gözler ayrıca Mustafa Muhammed, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi isimlerin üzerinde olacak.

  • GALATASARAY-BARCELONA
  • STAT: Nef
  • SAAT: 20.45
  • YAYIN: EXXEN
  • HAKEM: Daniele Orsato
  • GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Muhammed
  • TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent
  • BARCELONA: Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traore (Dembele), Torres, Depay
  • TEKNİK DİREKTÖR: Xavi Hernandez
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