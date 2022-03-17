Galatasaray zafer peşinde

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, bugün sahasında İspanyol devi Barcelona’yı konuk edecek. Turun ilk maçında rakibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, taraftarlarının da desteğiyle turu geçmeye çalışacak.

Zorlu mücadelede galip gelen takım adını çeyrek finale yazdıracak. Karşılaşma berabere biterse gol sayısı dikkate alınmadan uzatmaya gidecek. Bu bölümde de eşitlik bozulmazsa turu geçen takımı penaltılar belirleyecek.

Nef Stadı’ndaki maç saat 20.45’te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Daniele Orsato yönetecek. Yardımcılıklarını Alessandro Giallatini ve Fabiano Preti yapacak. Maç, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Galatasaray’da sakatlığı nedeniyle Süper Lig’deki son 5 maç ve Barcelona ile deplasmanda yapılan ilk karşılaşmada forma giyemeyen Arda Turan, yine süre alamayacak. UEFA adı listesine yazılmayan Omar Elabdellaoui de mücadele edemeyecek.

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Avrupa'da bileği bükülmüyor

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’ne 3. Eleme Turu’ndan giriş yapan Galatasaray, mağlubiyet görmedi. Sarı-kırmızılı takım, turnuvadaki 11 maçta 5 galibiyet ve 6 beraberlik aldı. 3. Eleme Turu’nda St. Johnstone ile evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra rakibini deplasmanda 4-2 yenen Galatasaray, play off’ta Randers’i 1-1 ve 2-1’lik skorlarla geçip gruplara kaldı. E Grubu’nda Marsilya, Lazio ve Lokomotiv Moskova ile eşleşen Aslan, 3’er galibiyet ve beraberlikle lider olarak son 16 turuna çıktı.

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Gözler yıldızların üzerinde

Barcelona ile karşılaşacak Galatasaray’da gözler yıldız oyuncuların üzerinde olacak. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla birçok Avrupa devinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, ön planda olacak isimlerin başında geliyor. Şimdiye kadar çıktığı 42 maçta 11 gol ve 9 asistlik performans sergileyen genç oyuncu, birçok kulübün gözlemcileri tarafından izlenecek. Marcao ve Nelsson da yakın takibe alınacak. Gözler ayrıca Mustafa Muhammed, Berkan Kutlu ve Sacha Boey gibi isimlerin üzerinde olacak.

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GALATASARAY-BARCELONA

STAT: Nef

Nef SAAT: 20.45

20.45 YAYIN: EXXEN

EXXEN HAKEM: Daniele Orsato

Daniele Orsato GALATASARAY: Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Muhammed

Pena, Boey, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Babel, Kerem, Muhammed TEKNİK DİREKTÖR: Domenec Torrent

Domenec Torrent BARCELONA: Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traore (Dembele), Torres, Depay

Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Traore (Dembele), Torres, Depay TEKNİK DİREKTÖR: Xavi Hernandez