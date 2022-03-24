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Galatasaraylı taraftarların gözdesi İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen Beka Beka, İstanbul'a geldi. Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda adından söz ettiren ve taraftarların transfer edilmesini istediği oyuncunun görüşmelerde bulunacağı iddia edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı taraftarların gözdesi İstanbula geldi
Beka Beka - Lokomotiv Moskova

Lokomotiv Moskova'nın 20 yaşındaki futbolcusu Beka Beka, İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini bildiren ve bu yönde paylaşımlar yapan oyuncu Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.

FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki futbolculara geçici transfer izni vermesinin ardından Beka Beka'nın da Moskova'dan ayrılması gündeme gelmişti.

  • Yetenekli oyuncunun bu sebeple İstanbul'a gelmiş olabileceği konuşuluyor.
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