Galatasaraylı taraftarların gözdesi İstanbul'a geldi

Lokomotiv Moskova'nın 20 yaşındaki futbolcusu Beka Beka, İstanbul'a geldi. Sosyal medya hesabından İstanbul'a geldiğini bildiren ve bu yönde paylaşımlar yapan oyuncu Galatasaraylı taraftarları heyecanlandırdı.
FIFA'nın Rusya ve Ukrayna'daki futbolculara geçici transfer izni vermesinin ardından Beka Beka'nın da Moskova'dan ayrılması gündeme gelmişti.
- Yetenekli oyuncunun bu sebeple İstanbul'a gelmiş olabileceği konuşuluyor.
Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda adından söz ettiren ve taraftarların transfer edilmesini istediği 20 yaşındaki Beka Beka'dan dikkat çekici İstanbul paylaşımları geldi pic.twitter.com/Z6h9vRfLZ6
Galatasaray'a karşı oynadığı maçlarda adından söz ettiren ve taraftarların transfer edilmesini istediği 20 yaşındaki Beka Beka'dan dikkat çekici İstanbul paylaşımları geldi pic.twitter.com/Z6h9vRfLZ6— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 24, 2022