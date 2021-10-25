Spor Galatasaraylı yıldız maç sonunda çok sinirlendi "Aptalca goller yedik"
FUTBOL FUTBOL

Galatasaraylı yıldız maç sonunda çok sinirlendi: "Aptalca goller yedik"

Galatasaray'ın Beşiktaş'a 2-1 yenildiği derbi karşılaşması sonrasında sarı kırmızılıların genç oyuncusu Victor Nelsson, flaş açıklamalarda bulundu. Oldukça sinirli olduğu gözlemlenen Nelsson, özellikle yedikleri ikinci golle ilgili çarpıcı bir ifade kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasaraylı yıldız maç sonunda çok sinirlendi: Aptalca goller yedik
Galatasaraylı futbolcuların maçtaki gol sevinci.

Galatasaray'da Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş derbisi sonrasında konuştu. Nelsson, yedikleri gollerle ilgili öfkeli açıklamalar yaptı.

Nelsson'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

  • "Yediğimiz goller, tabiri caizse aptalca. İlk golde bir orta vardı. Kalecimiz çıktı. İyi orta ve iyi goldü. Beni asıl sinirlendiren ikinci gol. Duran topta gelen orta. Bir bahane bulmak istemiyorum. Batshuayi bana bir faul yaptı. %100 faul. Faul olmama şansı yok. O pozisyon bir daha incelensin."

Cyle Larin'den Beşiktaş açıklaması: Sözleşmesini uzatacak mı?
SPOR
Cyle Larin'den Beşiktaş açıklaması: Sözleşmesini uzatacak mı?

Beşiktaş, Galatasaray'ı Larin ile geçti
SPOR
Beşiktaş, Galatasaray'ı Larin ile geçti

Larinin gecesi

Larin'in gecesi

​Beşiktaş, Kanadalı oyuncunun golleriyle Galatasaray'ı mağlup etti.
80 kuruşluk yolculuk 314 TLye mal oldu

80 kuruşluk yolculuk
314 TL'ye mal oldu

"Ceza yiyeceğim hiç aklıma gelmezdi"
Hamza Dağdan Akşenere kritik Öcalan sorusu: AİHM Kavalaya benzer bir görüş bildirse iç mesele olmaktan çıkacak mı?

​25 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyükelçilerin geri adımına dair ilk açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.