Galatasaraylı yıldız maç sonunda çok sinirlendi: "Aptalca goller yedik"

Galatasaray'da Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, Beşiktaş derbisi sonrasında konuştu. Nelsson, yedikleri gollerle ilgili öfkeli açıklamalar yaptı.
Nelsson'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;
- "Yediğimiz goller, tabiri caizse aptalca. İlk golde bir orta vardı. Kalecimiz çıktı. İyi orta ve iyi goldü. Beni asıl sinirlendiren ikinci gol. Duran topta gelen orta. Bir bahane bulmak istemiyorum. Batshuayi bana bir faul yaptı. %100 faul. Faul olmama şansı yok. O pozisyon bir daha incelensin."