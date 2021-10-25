Spor Cyle Larinden Beşiktaş açıklaması Sözleşmesini uzatacak mı?
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Cyle Larin'den Beşiktaş açıklaması: Sözleşmesini uzatacak mı?

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı Cyle Larin'in attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, sözleşme sorularına da yanıt verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cyle Larinden Galatasaray maçı sonrasında sözleşme itirafı: Beşiktaşta kalacak mı?
Cyle Larin bu sezon 9 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı.

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Galatasaray'ı konuk etti. Mücadeleyi siyah-beyazlılar Cyle Larin'in attığı gollerle 2-1 kazandı ve önemli bir galibiyet aldı.

"Hep birlikte savaştık"

Karşılaşma sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi. Larin, "Önemli bir derbi maçıydı. Hep birlikte savaştık. Geçen sezon da birlikte savaştığımız için şampiyon olduk. Gol attığım için ve kazandığımız için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

  • "Umarım Beşiktaş'ta kalırım"
  • Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin, Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş'ı seviyorum, burada oynamayı, şehri seviyorum. Şu anda düşündüğüm tek şey bu sezon. Sezona odaklandım. Sezon sonuna kadar böyle devam edecek. Umarım Beşiktaş'ta kalırım. Ben burayı seviyorum" dedi.

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