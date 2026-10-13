Tartışma çıkartan karar: Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?
22:50, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 22:51, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'yı konuk etti. Mücadelenin 34. dakikasında Barış Alper Yılmaz’ın attığı gol VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Peki Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'yı konuk etti. Mücadelenin 28. dakikasında temsilcimiz Batrakov’un attığı golle 1-0 öne geçti.
Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Daha sonrasında 34. dakikada ise bir korner organizasyonunda Osimhen’in kafa vuruşunda Barış Alper topa dokundu ve ağlarla buluştu. Fakat bu gol uzun bir VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golü izle
Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golü izle
Spor
Galatasaray - Barcelona 1-4 (Maç Özeti İzle - Video)
Başlıklar :galatasaraybarcelonauefa şampiyonlar ligi