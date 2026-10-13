UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Barcelona'yı konuk etti. Mücadelenin 28. dakikasında temsilcimiz Batrakov’un attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?

Daha sonrasında 34. dakikada ise bir korner organizasyonunda Osimhen’in kafa vuruşunda Barış Alper topa dokundu ve ağlarla buluştu. Fakat bu gol uzun bir VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golü izle

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Galatasaray - Barcelona 1-4 (Maç Özeti İzle - Video)