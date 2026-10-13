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Galatasaray - Barcelona 1-4 (Maç Özeti İzle - Video)

Galatasaray - Barcelona 1-4 (Maç Özeti İzle - Video)

23:49, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 00:00, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Galatasaray - Barcelona 1-4 (Maç Özeti İzle - Video)
Galatasaray-Barcelona maçından bir kare

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 kaybetti. Galatasaray’ın golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona’nın gollerini ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopaz, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti. Galatasaray-Barcelona maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Galatasaray Barcelona 1-4 maçının özetini haberimizde bulabilirsiniz.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında sahasında Barcelona’yı konuk etti. Mücadelede 1-0 öne geçen temsilcimiz, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

Galatasaray’ın golünü 28. dakikada Aleksey Batrakov kaydetti. Barcelona’nın gollerini ise 43. dakikada Joao Cancelo, 50. dakikada Fermin Lopaz, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi kaydetti.

Sarı kırmızılılar, önümüzdeki hafta deplasmanda Lille'in konuğu olacak. Barcelona ise deplasmanda PSG ile karşılaşacak.


İlk hafta ne olmuştu?

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan Galatasaray, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.



Galatasaray - Barcelona maçının dakika dakika özeti

16. dakikada Pedri'nin uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gordon'ın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı önledi.

24. dakikada Yamal'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Olmo'nun kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

25. dakikada Gordon'ın pasında topla buluşan Cancelo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır soluna uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

28. dakikada Galatasaray öne geçti. Batrakov'un pasında sol kanatta topla buluşan Leao, meşin yuvarlağı taşıdıktan sonra ceza yayına doğru topu gönderdi. Bu noktada bulunan Batrakov, bekletmeden şutunu çekti. Savunma oyuncusunun da ayağından seken top ağlarla buluştu: 1-0.

33. dakikada Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü. Batrakov'un sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte bulunan Osimhen'in kafa vuruşunda altıpas içerisindeki Barış Alper Yılmaz, kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrası hakem Marco Guida, Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.

43. dakikada Barcelona beraberliği yakaladı. Fermin Lopez, ceza yayı önündeki Yamal'a pasını aktardı. Eren Elmalı'nın Yamal'a müdahalesi sonrasında topu önünde bulan Olmo, meşin yuvarlağı Cancelo'ya aktardı. Bu oyuncunun ceza sahası sol çaprazından uzak direğe yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu: 1-1.

45. dakikada Gordon'ın ceza yayının gerisinden vuruşunda, Uğurcan Çakır iki hamlede topu kontrol etti.

45+2. dakikada Yamal'ın paslaşarak kullandığı serbest atışta topla buluşan Olmo'nun ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

47. dakikada Fermin ile verkaçı sonrası ceza sahası sağ tarafında topla buluşan Yamal’ın ayağının dışıyla çevirdiği topa arka direkte Gordon’un vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.50. dakikada sağ kanattan Yamal’ın yaptığı ortada altıpas üzerinde Fermin’in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’ın solundan ağlara gitti. 1-2

53. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında topla ilerleyen Yamal, pasını Gordon’a bıraktı. Bu oyuncunun sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

65. dakikada Yamal’ın sağ kanattan gönderdiği pasta Gabriel Jesus’tan seken top, Adeyemi’nin önünde kaldı. Adeyemi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-4

76. dakikada Cancelo’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Adeyemi’nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

83. dakikada Yamal’ın pasında penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Gabriel Jesus’un sağ alt köşeye yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

85. dakikada sağ kanattan Yamal’ın yaptığı ortada kaleci Uğurcan Çakır’ın dokunduğu top ceza sahası içi sol çaprazda Adeyemi’nin önünde kaldı. Bu oyuncunun yaptığı vuruşta kale önünde Sallai kafayla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

Mücadele 4-1 sona erdi.


Galatasaray-Barcelona maçının golleri;

Galatasaray - Barcelona 1-0



Galatasaray - Barcelona 1-1


Galatasaray - Barcelona 1-2


Galatasaray - Barcelona 1-3



Galatasaray - Barcelona 1-4




Galatasaray - Barcelona 1-4 maç özeti izle

Galatasaray Barcelona maçının özetini izlemek için tıklayınız


Tartışma çıkartan karar: Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?
Spor
Tartışma çıkartan karar: Galatasaray’ın Barcelona maçında iptal edilen golünde ofsayt var mı?


Başlıklar :GalatasarayBarcelonaŞampiyonlar Ligi
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