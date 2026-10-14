Barcelona’nın yıldızından geceye damga vuran itiraf: ‘Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim’
Barcelona'nın Galatasaray'ı 4-1 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından konuşan Rodri, RAMS Park'ın atmosferine övgüler yağdırdı. İspanyol yıldız, taraftarların gürültüsü ve desteği karşısında şaşkınlık yaşadığını ifade etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray’ı 4-1 mağlup eden Barcelona’da Rodri, karşılaşmanın ardından RAMS Park’ın atmosferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
RODRİ, RAMS PARK ATMOSFERİNDEN ETKİLENDİ
Barcelona’nın Galatasaray karşısında aldığı 4-1’lik galibiyetin ardından konuşan Rodri, karşılaşmanın atmosferine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. De Marke’ye konuşan tecrübeli orta saha oyuncusu, stadyumdaki gürültünün ve taraftarların takımlarına verdiği desteğin kendisini şaşırttığını dile getirdi.
Muhabirin, stadyum hakkında konuşurken yüzünde küçük bir gülümseme olduğuna dikkat çekerek atmosferi sorması üzerine Rodri, şu ifadeleri kullandı:
“Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. İnanılmazdı. Atmosfer, gürültü, taraftarın ıslığı... Benim gibi tecrübeli oyuncuları şaşırtmak çok zor. Bu stadyum bugün bana bunu yaşattı.”
GALATASARAY İLK YARIDA ÖNE GEÇTİ
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Galatasaray, 28. dakikada Aleksey Batrakov’un golüyle öne geçti. Barcelona, 43. dakikada Joao Cancelo ile eşitliği sağladı.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan İspanyol ekibi, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi’nin golleriyle sahadan 4-1 galip ayrıldı.
BARCELONA İSTANBUL’DAN 3 PUANLA DÖNDÜ
Bu sonuçla Barcelona, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci galibiyetini alarak puanını 6’ya yükseltti. Galatasaray ise organizasyondaki ikinci maçından da puan çıkaramadı.
Barcelona’nın galibiyetle ayrıldığı gecede Rodri’nin RAMS Park atmosferine yönelik sözleri de karşılaşmanın ardından öne çıkan açıklamalar arasında yer aldı.