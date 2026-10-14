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Devler Ligi'ndeki 4 gollü hezimet sonrası endişelendiren tablo! UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi

Devler Ligi'ndeki 4 gollü hezimet sonrası endişelendiren tablo! UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi

08:20, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 08:21, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
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Devler Ligi'ndeki 4 gollü hezimet sonrası endişelendiren tablo! UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi

Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılıların aldığı sonucun ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi. 

Sarı-kırmızılıların aldığı sonucun ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.&nbsp;

TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA 9. SIRADA

Galatasaray’ın Barcelona karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korurken, üst sıralardaki ülkelerle arasındaki puan farkı da dikkat çekti.


TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA 9. SIRADAGalatasaray’ın Barcelona karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korurken, üst sıralardaki ülkelerle arasındaki puan farkı da dikkat çekti.

Türkiye’nin önünde 52.562 puanla Hollanda bulunuyor. Ay-yıldızlı temsilcilerimizin hedefi, Avrupa kupalarında alınacak sonuçlarla ülke puanını yükseltmek ve sıralamada üst basamaklara tırmanmak.


Türkiye’nin önünde 52.562 puanla Hollanda bulunuyor. Ay-yıldızlı temsilcilerimizin hedefi, Avrupa kupalarında alınacak sonuçlarla ülke puanını yükseltmek ve sıralamada üst basamaklara tırmanmak.

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

Paylaşılan güncel listeye göre ilk 12 ülkenin puan durumu şöyle:

İngiltere – 103.796 puan

İtalya – 88.589 puan

İspanya – 83.243 puan

Almanya – 81.545 puan

Fransa – 69.153 puan

Portekiz – 65.750 puan

Belçika – 59.450 puan

Hollanda – 52.562 puan

Türkiye – 50.275 puan

Çekya – 45.125 puan

Polonya – 45.125 puan

Yunanistan – 45.012 puan


UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASIPaylaşılan güncel listeye göre ilk 12 ülkenin puan durumu şöyle:İngiltere – 103.796 puanİtalya – 88.589 puanİspanya – 83.243 puanAlmanya – 81.545 puanFransa – 69.153 puanPortekiz – 65.750 puanBelçika – 59.450 puanHollanda – 52.562 puanTürkiye – 50.275 puanÇekya – 45.125 puanPolonya – 45.125 puanYunanistan – 45.012 puan

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ ÜST SIRALARA YÜKSELMEK

UEFA ülke puanı, takımların Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlara göre şekilleniyor. Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa arenasında mücadele eden diğer Türk kulüplerinin alacağı galibiyetler ve beraberlikler, Türkiye’nin toplam puanına katkı sağlayacak.


TÜRKİYE’NİN HEDEFİ ÜST SIRALARA YÜKSELMEKUEFA ülke puanı, takımların Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlara göre şekilleniyor. Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa arenasında mücadele eden diğer Türk kulüplerinin alacağı galibiyetler ve beraberlikler, Türkiye’nin toplam puanına katkı sağlayacak.

Türkiye, mevcut sıralamada 9. basamakta bulunurken Hollanda ile arasındaki farkı kapatmak ve üst sıralara yaklaşmak için Avrupa maçlarında başarılı sonuçlar almak zorunda.


Türkiye, mevcut sıralamada 9. basamakta bulunurken Hollanda ile arasındaki farkı kapatmak ve üst sıralara yaklaşmak için Avrupa maçlarında başarılı sonuçlar almak zorunda.
Başlıklar :GalatasarayBarcelonaŞampiyonlar Ligi
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Yeni Şafak
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