Devler Ligi'ndeki 4 gollü hezimet sonrası endişelendiren tablo! UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi
Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta ağırladığı Barcelona’ya 4-1 mağlup oldu.
Sarı-kırmızılıların aldığı sonucun ardından gözler UEFA ülke puanı sıralamasına çevrildi.
TÜRKİYE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA 9. SIRADA
Galatasaray’ın Barcelona karşısında aldığı 4-1’lik mağlubiyetin ardından UEFA ülke puanı sıralaması yeniden gündeme geldi. Türkiye, 50.275 puanla 9. sıradaki yerini korurken, üst sıralardaki ülkelerle arasındaki puan farkı da dikkat çekti.
Türkiye’nin önünde 52.562 puanla Hollanda bulunuyor. Ay-yıldızlı temsilcilerimizin hedefi, Avrupa kupalarında alınacak sonuçlarla ülke puanını yükseltmek ve sıralamada üst basamaklara tırmanmak.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
Paylaşılan güncel listeye göre ilk 12 ülkenin puan durumu şöyle:
İngiltere – 103.796 puan
İtalya – 88.589 puan
İspanya – 83.243 puan
Almanya – 81.545 puan
Fransa – 69.153 puan
Portekiz – 65.750 puan
Belçika – 59.450 puan
Hollanda – 52.562 puan
Türkiye – 50.275 puan
Çekya – 45.125 puan
Polonya – 45.125 puan
Yunanistan – 45.012 puan
TÜRKİYE’NİN HEDEFİ ÜST SIRALARA YÜKSELMEK
UEFA ülke puanı, takımların Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlara göre şekilleniyor. Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa arenasında mücadele eden diğer Türk kulüplerinin alacağı galibiyetler ve beraberlikler, Türkiye’nin toplam puanına katkı sağlayacak.
Türkiye, mevcut sıralamada 9. basamakta bulunurken Hollanda ile arasındaki farkı kapatmak ve üst sıralara yaklaşmak için Avrupa maçlarında başarılı sonuçlar almak zorunda.