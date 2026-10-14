Devler Ligi'ndeki 4 gollü hezimet sonrası endişelendiren tablo! UEFA Ülke Puanı sıralaması güncellendi

TÜRKİYE’NİN HEDEFİ ÜST SIRALARA YÜKSELMEK

UEFA ülke puanı, takımların Avrupa kupalarında elde ettiği sonuçlara göre şekilleniyor. Galatasaray’ın yanı sıra Avrupa arenasında mücadele eden diğer Türk kulüplerinin alacağı galibiyetler ve beraberlikler, Türkiye’nin toplam puanına katkı sağlayacak.



