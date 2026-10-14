Tümer Metin’den Galatasaraylı yıldıza canlı yayında olay sözler: ‘Ben olsam gırtlağına yapışırım’
Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Tümer Metin, Leroy Sane'nin takım savunmasına katkı vermemesini sert bir dille eleştirdi.
Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’ya 4-1 mağlup olmasının ardından Tümer Metin’den dikkat çeken açıklamalar geldi.
Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Leroy Sané’yi eleştirerek takım arkadaşlarına yeterince yardımcı olmadığını savundu.
TÜMER METİN’DEN SANÉ’YE ELEŞTİRİ
Galatasaray’ın Barcelona karşısındaki performansını değerlendiren Tümer Metin, özellikle Leroy Sané’nin saha içindeki tutumunu eleştirdi. Alman futbolcunun hem kendisine hem de takım arkadaşlarına karşı sorumluluk taşıması gerektiğini belirten Metin, şu ifadeleri kullandı:
“Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur.”
“TORREIRA’NIN YERİNDE OLSAM GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM”
Tümer Metin, Sané’nin takım savunmasına katkısı üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Lucas Torreira’nın sahada harcadığı efora dikkat çeken Metin, Alman yıldızın takım arkadaşlarına daha fazla destek vermesi gerektiğini dile getirdi.
Metin, açıklamasında şu sözleri kullandı:
“Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam, şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye.
'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim. Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın.”
GALATASARAY’IN BARCELONA MAĞLUBİYETİ GÜNDEM OLDU
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın performansı ve futbolcuların saha içindeki rolleri tartışma konusu oldu.
Tümer Metin’in Sané’ye yönelik sözleri de maç sonrasında öne çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı.