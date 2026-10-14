Tümer Metin’den Galatasaraylı yıldıza canlı yayında olay sözler: ‘Ben olsam gırtlağına yapışırım’

TÜMER METİN’DEN SANÉ’YE ELEŞTİRİ

Galatasaray’ın Barcelona karşısındaki performansını değerlendiren Tümer Metin, özellikle Leroy Sané’nin saha içindeki tutumunu eleştirdi. Alman futbolcunun hem kendisine hem de takım arkadaşlarına karşı sorumluluk taşıması gerektiğini belirten Metin, şu ifadeleri kullandı:

“Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur.”



