Anasayfa
Spor
Futbol
Tümer Metin’den Galatasaraylı yıldıza canlı yayında olay sözler: ‘Ben olsam gırtlağına yapışırım’

Tümer Metin’den Galatasaraylı yıldıza canlı yayında olay sözler: ‘Ben olsam gırtlağına yapışırım’

09:02, 14/10/2026, ÇarşambaG: Güncelleme: 09:10, 14/10/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Tümer Metin’den Galatasaraylı yıldıza canlı yayında olay sözler: ‘Ben olsam gırtlağına yapışırım’

Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından konuşan Tümer Metin, Leroy Sane'nin takım savunmasına katkı vermemesini sert bir dille eleştirdi.

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’ya 4-1 mağlup olmasının ardından Tümer Metin’den dikkat çeken açıklamalar geldi. 

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’ya 4-1 mağlup olmasının ardından Tümer Metin’den dikkat çeken açıklamalar geldi.&nbsp;

Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Leroy Sané’yi eleştirerek takım arkadaşlarına yeterince yardımcı olmadığını savundu.

Asist Analiz YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren eski futbolcu, sarı-kırmızılıların yıldız ismi Leroy Sané’yi eleştirerek takım arkadaşlarına yeterince yardımcı olmadığını savundu.

TÜMER METİN’DEN SANÉ’YE ELEŞTİRİ

Galatasaray’ın Barcelona karşısındaki performansını değerlendiren Tümer Metin, özellikle Leroy Sané’nin saha içindeki tutumunu eleştirdi. Alman futbolcunun hem kendisine hem de takım arkadaşlarına karşı sorumluluk taşıması gerektiğini belirten Metin, şu ifadeleri kullandı:

“Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur.”


TÜMER METİN’DEN SANÉ’YE ELEŞTİRİGalatasaray’ın Barcelona karşısındaki performansını değerlendiren Tümer Metin, özellikle Leroy Sané’nin saha içindeki tutumunu eleştirdi. Alman futbolcunun hem kendisine hem de takım arkadaşlarına karşı sorumluluk taşıması gerektiğini belirten Metin, şu ifadeleri kullandı:“Sane'ye bir çift lafım var. İnsanın önce kendisine, kariyerine, adına saygısı olur. Bir de takım arkadaşına saygısı olur.”

“TORREIRA’NIN YERİNDE OLSAM GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM”

Tümer Metin, Sané’nin takım savunmasına katkısı üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Lucas Torreira’nın sahada harcadığı efora dikkat çeken Metin, Alman yıldızın takım arkadaşlarına daha fazla destek vermesi gerektiğini dile getirdi.


“TORREIRA’NIN YERİNDE OLSAM GIRTLAĞINA YAPIŞIRIM”Tümer Metin, Sané’nin takım savunmasına katkısı üzerinden eleştirilerini sürdürdü. Lucas Torreira’nın sahada harcadığı efora dikkat çeken Metin, Alman yıldızın takım arkadaşlarına daha fazla destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Metin, açıklamasında şu sözleri kullandı:

“Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam, şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye.


Metin, açıklamasında şu sözleri kullandı:“Vallahi ben, Sane'nin takım arkadaşı olsam, şimdi bunu söylediğimizde de 'Sen kimsin, Sane'nin kariyeri şurası burası' diyorlar. Ben onu söylemiyorum. Ben, Torreira'nın yerinde olsam gırtlağına falan yapışırım soyunma odasında 'Bize biraz yardımcı olacak mısın?' diye.

'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim. Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın.”


'Öldüm yani koşmaktan, nabız oldu 200. Burnumdan soluyorum, yardımcı olacak mısın?' derim. Öteki zaten ayrı telden çalıyor Leao. Ben topu kazanacağım sana vereceğim 'la la la' yapacaksın.”

GALATASARAY’IN BARCELONA MAĞLUBİYETİ GÜNDEM OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın performansı ve futbolcuların saha içindeki rolleri tartışma konusu oldu.


GALATASARAY’IN BARCELONA MAĞLUBİYETİ GÜNDEM OLDUUEFA Şampiyonlar Ligi’nin ikinci haftasında Barcelona’yı konuk eden Galatasaray, sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı takımın performansı ve futbolcuların saha içindeki rolleri tartışma konusu oldu.

Tümer Metin’in Sané’ye yönelik sözleri de maç sonrasında öne çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı.


Tümer Metin’in Sané’ye yönelik sözleri de maç sonrasında öne çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı.
Başlıklar :GalatasarayBarcelonaTümer MetinLeroy SaneTorreira
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026