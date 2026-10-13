Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? 13 Ekim maç programı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Galatasaray, sahasında Barcelona'yı ağırlarken Fenerbahçe yarın Aston Villa deplasmanında puan mücadelesi verecek. Futbolseverleri iki gün boyunca toplam 18 karşılaşma beklerken maçların başlama saatleri ve yayıncısı sporseverler tarafından merak konusu. İşte 13 Ekim Salı gününün Şampiyonlar Ligi maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve yayıncı kanalları.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta karşılaşmaları bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Avrupa'nın en önemli kulüp organizasyonunda Galatasaray, sahasında Barcelona ile karşı karşıya gelirken Fenerbahçe ise yarın İngiltere temsilcisi Aston Villa'nın konuğu olacak. İki gün sürecek programda toplam 18 mücadele futbolseverlerle buluşacak.
Galatasaray'ın Rakibi Barcelona
Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta Sporting deplasmanından mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, ikinci hafta maçında taraftarı önünde Barcelona'yı ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında sahadan puan ya da puanlarla ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Fenerbahçe İngiltere Deplasmanında
Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise 14 Ekim Çarşamba günü Aston Villa ile karşılaşacak. İngiltere'de oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK? 13 Ekim maç programı
13 Ekim Salı Şampiyonlar Ligi Maç Programı
19.45: Lens - Sporting | tabii Spor
19.45: Sabah - Slavia Prag | tabii Spor 1
22.00: Galatasaray - Barcelona | TRT 1
22.00: Arsenal - Lille | tabii Spor 1
22.00: Atletico Madrid - Manchester United | tabii Spor
22.00: Inter - Club Brugge | tabii Spor 2
22.00: Leipzig - PSV | tabii Spor 5
22.00: Viking - Bayern Münih | tabii Spor 3
22.00: Villarreal - Napoli | tabii Spor 4
14 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi Maç Programı
19.45: Feyenoord - Como | tabii Spor 1
19.45: LASK - Liverpool | tabii Spor
22.00: Aston Villa - Fenerbahçe | TRT 1
22.00: Bodo/Glimt - Borussia Dortmund | tabii Spor 3
22.00: Manchester City - Paris Saint-Germain | tabii Spor
22.00: Real Betis - Porto | tabii Spor 4
22.00: Roma - Real Madrid | tabii Spor 1
22.00: Slovan Bratislava - Stuttgart | tabii Spor 5
22.00: Shakhtar Donetsk - AEK | tabii Spor 2