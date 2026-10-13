Şampiyonlar Ligi'nde bugün hangi maçlar var, hangi kanalda yayınlanacak? 13 Ekim maç programı

Unai Emery'den Fenerbahçe itirafı: "Çok zor bir maç bekliyorum"

Aston Villa Teknik Direktör Unai Emery, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında yarın Fenerbahçe ile yapacakları maçın zor geçeceğini söyledi. İspanyol çalıştırıcı, "Yarın zor bir maç bekliyorum. İyi oyunculara sahip olmaları, iyi teknik direktöre sahip olmaları ve iyi bir Avrupa takımı olmaları önemli. Kalite olarak oyuncuları çok yüksek seviyede. Avrupa içinde rekabet edebilme güçleri çok iyi" dedi.