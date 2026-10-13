Arda Turan A Milli Takım’ın başına geçiyor mu? Kendisi açıkladı
A Milli Takım’da Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Montelle sonrasında teknik direktörlük görevi için Arda Turan’ın adı geçiyordu. Arda Turan, konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki Arda Turan, A Milli Takım’ın başına geçecek mi?
A Milli Takım’da teknik direktör arayışları devam ediyor.
Alınan başarısız sonuçlar sonrasında Vincenzo Montella ile yollar ayrılmıştı. Montelle sonrasında teknik direktörlük görevi için Arda Turan’ın adı geçiyordu.
Adı milli takım teknik direktörlüğüyle anılan Arda Turan, hakkındaki iddialara yanıt verdi.
Turan şu ifadeleri kullandı:
“Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim.”