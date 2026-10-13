Arda Turan A Milli Takım’ın başına geçiyor mu? Kendisi açıkladı

“Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim.”