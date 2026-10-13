Azerbaycan ekibinden tarihi galibiyet: Sabah FK’den Şampiyonlar Ligi’nde dev zafer (ÖZET İZLE)
22:30, 13/10/2026, SalıG: Güncelleme: 23:00, 13/10/2026, Salı
Yeni Şafak
Sabah oyuncularının gol sevinçleri
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Azerbaycan temsilcisi Sabah FK, sahasında Slavia Prag'ı 2-0 yendi. Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez katılan Sabah FK, ilk galibiyetiyle de tanışmış oldu. Sabah FK - Slavia Prag maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz. Sabah FK - Slavia Prag 2-0 maç özetini haberimizde bulabilirsiniz.
Sabah FK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Mücadeleyi Azerbaycan temsilcisi 2-0 kazandı. Sabah'a galibiyeti getiren golleri 49'da Parris ve 88'de Mickels attı.
Sabah’tan tarihi galibiyet
Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez katılan Sabah FK, ilk galibiyetiyle de tanışmış oldu. Sabah FK ilk maçlarda Manchester United’a 4-0 kaybetmişti. Üçüncü maçlarda ise Sabah sahasında Borussia Dortmund’u konuk edecek.
Sabah 1-0 Slavia Prag
Sabah 1-0 Slavia Prag
Sabah 2-0 Slavia Prag
Sabah 2-0 Slavia Prag
Sabah FK - Slavia Prag maç özeti izle
Sabah FK - Slavia Prag maç özeti izle
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