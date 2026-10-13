Sabah FK, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında sahasında Slavia Prag'ı konuk etti. Mücadeleyi Azerbaycan temsilcisi 2-0 kazandı. Sabah'a galibiyeti getiren golleri 49'da Parris ve 88'de Mickels attı.

Sabah’tan tarihi galibiyet

Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez katılan Sabah FK, ilk galibiyetiyle de tanışmış oldu. Sabah FK ilk maçlarda Manchester United’a 4-0 kaybetmişti. Üçüncü maçlarda ise Sabah sahasında Borussia Dortmund’u konuk edecek.

Sabah 1-0 Slavia Prag

Sabah 2-0 Slavia Prag