Gattuso'nun Fiorentina macerası 22 gün sürdü

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile yollar ayrıldı.

Sadece 22 gün boyunca takımın başında kalan İtalyan teknik adam ile ilgili Fiorentina’dan yapılan açıklamada, "Gattuso ile ilgili yeni sezona başlamama kararı aldık. Kulüp olarak en kısa süre içerisinde takımın başında bir teknik adamın geçmesi için çalışmalara başladık" denildi.

Gattuso'nun sürpriz ayrılığının nedeni, transfer konusunda yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları olduğu bildiriliyor.





Nota ACF Fiorentina: Gattuso#ACFFiorentina #Fiorentina #ForzaViola — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 17, 2021



