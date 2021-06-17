Spor Gattusonun Fiorentina macerası 22 gün sürdü
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Gattuso'nun Fiorentina macerası 22 gün sürdü

İtalyan ekibi Fiorentina, 25 Mayıs’ta teknik direktör olarak anlaşma sağladığı Gattuso ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Gattusonun Fiorentina macerası 22 gün sürdü
Gennaro Gattuso daha önce Napoli ve Milan'ı çalıştırmıştı.

Fiorentina'nın yeni teknik direktörü Gennaro Gattuso ile yollar ayrıldı.

Sadece 22 gün boyunca takımın başında kalan İtalyan teknik adam ile ilgili Fiorentina’dan yapılan açıklamada, "Gattuso ile ilgili yeni sezona başlamama kararı aldık. Kulüp olarak en kısa süre içerisinde takımın başında bir teknik adamın geçmesi için çalışmalara başladık" denildi.

  • Gattuso'nun sürpriz ayrılığının nedeni, transfer konusunda yönetimle yaşadığı fikir ayrılıkları olduğu bildiriliyor.



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