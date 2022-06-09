Gattuso'nun yeni takımı belli oldu

Spor

Bakan Kasapoğlu: 2022 yılı inşallah yeni başarıları taçlandıracağımız bir yıl olacak

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nin açılış töreni gerçekleştirildi. Organizasyonun açılışında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Etnospor Kültür Festivali'nin adeta bir kültür ve spor şenliğine dönüştüğünü söyledi.