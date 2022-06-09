Gattuso'nun yeni takımı belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Valencia, teknik direktörlük görevine Gennaro Gattuso'yu getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamada, 44 yaşındaki İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
2017-19 yıllarında Milan'ı çalıştıran Gattuso, 2020 yılında Napoli ile İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
✍️ Gennaro Gattuso#BenvingutGattuso#ADNVCF 🦇 #ElCORdelVCF pic.twitter.com/JFX9PlEsyD
✍️ Gennaro Gattuso#BenvingutGattuso#ADNVCF 🦇 #ElCORdelVCF pic.twitter.com/JFX9PlEsyD— Valencia CF (@valenciacf) June 9, 2022