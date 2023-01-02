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Gaziantep FK 3 puana hasret

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig’de oynadığı son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken, bu süreçte 6 mağlubiyet ve 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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Haber Merkezi İHA
Gaziantep Futbol Kulübü kaç galibiyet aldı?
Gaziantep FK'nın Giresunspor maçı 11'i

Gaziantep Futbol Kulübü, 16 haftası geride kalan Süper Lig’de son haftalardaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyor.

Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona hızlı bir giriş yapan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, sonraki 11 haftada ise sadece 1 galibiyet elde edebildi. Gaziantep FK, ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 17 puan topladı. Gaziantep ekibi bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

Süper Lig’in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Başakşehir’i konuk edecek olan Gaziantep FK, rakibini mağlup ederek son haftalardaki kötü gidişe son vermek istiyor.

ÖZET | Giresunspor 2-1 Gaziantep FK
SPOR
ÖZET | Giresunspor 2-1 Gaziantep FK


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