Gaziantep FK 3 puana hasret

Gaziantep Futbol Kulübü, 16 haftası geride kalan Süper Lig’de son haftalardaki etkisiz performansıyla dikkat çekiyor.

Ligin ilk 4 haftasında 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak sezona hızlı bir giriş yapan Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep FK, sonraki 11 haftada ise sadece 1 galibiyet elde edebildi. Gaziantep FK, ligde oynadığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 17 puan topladı. Gaziantep ekibi bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderirken, kalesinde ise 22 gole engel olamadı.

Süper Lig’in 17. haftasında 5 Ocak Perşembe günü Başakşehir’i konuk edecek olan Gaziantep FK, rakibini mağlup ederek son haftalardaki kötü gidişe son vermek istiyor.

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SPOR ÖZET | Giresunspor 2-1 Gaziantep FK



