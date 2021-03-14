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Gençlerbirliği 98 yaşında

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sosyal medya hesabından yayımladığı videolu mesaj ile kuruluşunun 98. yılını kutladı.

Haber Merkezi AA
Zor günler geçiren kırmızı-siyahlılar Süper Lig'de son sırada yer alıyor.
Zor günler geçiren kırmızı-siyahlılar Süper Lig'de son sırada yer alıyor.

Kuruluşunun 98. yılını kutlayan başkent temsilcisi, sosyal medya hesaplarından kırmızı-siyahlı takımın tarihçesinin anlatıldığı video yayımladı.

Videoda şu ifadelere yer verildi:

  • "Ankara'nın insanı 98 yıldır her bahar daha genç. Yüreğindeki gençlik ateşi daha kor. Yüzündeki adanmışlık daha keskin. Kanı daha kırmızı, gözü daha kara. Bu memlekette kapılar kalplere açılır. Sokaklar gençlere çıkar ve gelincikler her daim geleceğe bakar."

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