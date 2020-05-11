SÜPER LİG

Gençlerbirliği'nde 4 isim karantina altında

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde Polomat, Giovanni Sio, Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtlarda karantina altında tutuluyor.

Haber Merkezi DHA
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ateşi kontrol ediliyor.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ateşi kontrol ediliyor.

Koronavirüs nedeniyle liglere verilen aranın ardından başkent ekibinde bugün kulüp çalışanları, futbolcular, teknik heyet ve yönetim kurulu üyelerine koronavirüs testi yapıldı.

Gençlerbirliği kapılarını 14 gün boyunca dış dünyaya kapatma kararı aldı.

Yurt dışında bulunan Stancu, yurt dışından dönen Polomat ve Sio, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait yurtta, Yasin Pehlivan ve Nadir Çiftçi ise İstanbul'da karantina altında bulunuyor.

  • İlhan Cavcav Tesisleri'nde 14 günlük karantina sürecine başlayan kırmızı-siyahlı ekipte antrenmanlar test sonuçlarına göre yarın başlayacak. Bu süreçte tesislere futbolcular, sağlık ekibi, teknik heyet ve kulüp görevlileri dışında kimse girmeyecek.

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