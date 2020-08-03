Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü Mert Nobre oldu

Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük görevine Mert Nobre’nin getirildiği açıklandı. Süper Lig’in sonlanmasının ardından Gençlerbirliği yeni teknik direktörüyle anlaşma sağladı.

Eski futbolcularından olan Mert Nobre’yle 1+1 yıllık sözleşme imzalayan kulüp tarafından yapılan açıklamada, “Yeni teknik direktörümüz Mert Nobre. Yeni sezon öncesi teknik direktörlük görevi için çalışmalarını sürdüren takımımız, Mert Nobre ile anlaşmaya vardı. Genç teknik adam ile takımımız 1 1 yıllık sözleşmeye imza attı. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyor, teknik direktörümüz Mert Nobre’ye görevinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gençlerbirliği Spor Kulübü’nün resmi sosyal medya hesabı üzerinden de Mert Nobre’nin takımın teknik direktörlüğüne getirilmesiyle ilgili bir video paylaşıldı.

Mert Nobre’nin Gençlerbirliği kulübüyle TFF 1. Lig’de yaşadığı 2018-2019 sezonu şampiyonluğundan kesitlerin gösterildiği videoda ‘Hikaye yeniden başlıyor’ teması üzerinde duruldu.