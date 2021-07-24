Spor Ghezzalda kafaları karıştıran gelişme Kimse bunu beklemiyordu
FUTBOL FUTBOL

Ghezzal'da kafaları karıştıran gelişme: Kimse bunu beklemiyordu

Beşiktaş ile anlaştığı belirtilen Rachid Ghezzal'ın Leicester City formasıyla hazırlık maçına ilk 11'de başlaması şaşkınlığa neden oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ghezzalda kafaları karıştıran gelişme: Kimse bunu beklemiyordu
Beşiktaş'ın şampiyonluğunda başrolü oynamıştı.

Premier Lig ekibi Leicester City'nin alt lig takımlarından Burton Albion ile oynayacağı hazırlık maçının 11'inde Rachid Ghezzal da yer aldı.

Yeniden Beşiktaş forması giymesi beklenen Cezayirli futbolcunun kadroda olması siyah-beyazlı taraftarları endişelendirdi.

Beşiktaş'ın Ghezzal ile anlaştığı ve bonservisi konusunda Leicester City ile de görüşmelerde bulunduğu biliniyordu.

Bu durum transferle ilgili kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Rachid Ghezzal'ın sözleşme detayları belli oldu: İmza için sadece tek bir pürüz kaldı
SPOR
Rachid Ghezzal'ın sözleşme detayları belli oldu: İmza için sadece tek bir pürüz kaldı
Abone Ol Google News
Artış trendi sürecek

Artış trendi sürecek

Koronavirüste vaka sayısı 11 bine çıkınca uyardı.
Baraj gölünde facia!

Baraj gölünde facia!

​Üçüncü kardeşten de acı haber geldi.
İstanbul Havalimanında bayram rekoru: Bugün 150 bin kişi seyahat edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken 2023 mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayasofya ve Kariye mesajı:

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

Nişantaşı'nda lüks sağlıkla buluşuyor

''Lüksün ötesinde'' bir yaklaşımla sunulan Nişantaşı Koru

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı.

​Temizlik çalışmalarına komandolar da destek verdi.

​MSB kaynaklarından bedelli askerlik açıklaması.

​Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.