Ghezzal'da kafaları karıştıran gelişme: Kimse bunu beklemiyordu

Premier Lig ekibi Leicester City'nin alt lig takımlarından Burton Albion ile oynayacağı hazırlık maçının 11'inde Rachid Ghezzal da yer aldı.

Yeniden Beşiktaş forması giymesi beklenen Cezayirli futbolcunun kadroda olması siyah-beyazlı taraftarları endişelendirdi.

Beşiktaş'ın Ghezzal ile anlaştığı ve bonservisi konusunda Leicester City ile de görüşmelerde bulunduğu biliniyordu.

Bu durum transferle ilgili kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

How Leicester City line up for our first pre-season game of the summer! 🦊📋#BalLei pic.twitter.com/c6fbARPFg8 — Leicester City (@LCFC) July 24, 2021